СМИ: Михаил Горбачев попал в больницу

Он сообщил, что Михаил Горбачев хотел приехать на премьеру документального фильма, закрывающего 41-й Московский международный кинофестиваль, однако врачи запретили ему покидать больницу. "Не очень хорошо себя чувствует", — уточнил Сингер, не раскрыв причин госпитализации.

Lenta.ru пишет, что представитель Горбачев-фонда назвал "недостоверной" эту информацию. Он сказал, что провел сегодня с Горбачевым "в общей сложности, наверное, два часа". Он также добавил, что политик и не думал посещать премьеру фильма.