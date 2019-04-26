Девушка показала губы после аллергии и прославилась

Нижняя губа американки начала опухать с утра 20 апреля, но на тот момент Амайи не придала этому особого значения. "Сначала я думала, что меня укусило какое-то насекомое", - призналась девушка. Однако со временем ситуация становилась все хуже, и ей пришлось обратиться к врачу.

Врачи выписали Амайи препараты против аллергии, а затем отправили ее домой, однако лекарства не смогли помочь -

губа становилась все больше и больше. Около семи вечера она увеличилась настолько, что люди не могли разобрать слов, которые произносила девушка.

Эванс вновь отправилась в больницу, где на этот раз ее оставили на пару дней. Спустя время отек спал, и теперь девушка выглядит как раньше. Амайи признается, что шутки пользователей Twitter в комментариях к ее фото помогли ей легче перенести произошедшее. Ее пост собрал более 170 тысяч лайков, а поделились им свыше 54 тысяч пользователей.

lesson of the day: stick to what you know. 😂 buy things you always buy.. it doesn’t hurt to try new foods but SHEESH. just pray you don’t look like me in the end.😂😂 pic.twitter.com/mfN9bwRVWM — miyah w/ da phat lips. 🤣 (@deelishhhh_) April 22, 2019