Девушка показала губы после аллергии и прославилась
Губы жительницы США Амайи Эванс настолько сильно распухли из-за аллергии, что 18-летняей девушке с трудом удавалось говорить. Этой историей она сама поделилась в Twitter-аккаунте.
Нижняя губа американки начала опухать с утра 20 апреля, но на тот момент Амайи не придала этому особого значения. "Сначала я думала, что меня укусило какое-то насекомое", - призналась девушка. Однако со временем ситуация становилась все хуже, и ей пришлось обратиться к врачу.
Врачи выписали Амайи препараты против аллергии, а затем отправили ее домой, однако лекарства не смогли помочь -
губа становилась все больше и больше. Около семи вечера она увеличилась настолько, что люди не могли разобрать слов, которые произносила девушка.
Эванс вновь отправилась в больницу, где на этот раз ее оставили на пару дней. Спустя время отек спал, и теперь девушка выглядит как раньше. Амайи признается, что шутки пользователей Twitter в комментариях к ее фото помогли ей легче перенести произошедшее. Ее пост собрал более 170 тысяч лайков, а поделились им свыше 54 тысяч пользователей.
lesson of the day: stick to what you know. 😂 buy things you always buy.. it doesn’t hurt to try new foods but SHEESH. just pray you don’t look like me in the end.😂😂 pic.twitter.com/mfN9bwRVWM— miyah w/ da phat lips. 🤣 (@deelishhhh_) April 22, 2019
Девушке до сих пор не известно, что именно могло вызвать столь сильную аллергию, так как до того, как ее губы начали становиться больше, она ела только мясной фарш. После случившегося она просто сделала вывод, что новую еду и продукты нужно пробовать осторожно.