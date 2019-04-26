Выявлена неожиданная опасность хлеба
Международная группа исследователей открыла, что употребление пропионата, используемого при изготовлении хлебобулочных изделий, приводит к гормональным сбоям, увеличивает риск ожирения и диабета. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.
В ходе исследования короткоцепочечная жирная кислота, которая предотвращает появление плесени на хлебе, была введена в организм мышей. После этого наблюдалось увеличение активности симпатической нервной системы, а это привело к росту уровня таких гормонов, как глюкагон, норадреналин и белок-переносчик жирных кислот.
Клетки печени мышей стали производить больше глюкозы, в результате чего развивалась гипергликемия - один из признаков сахарного диабета.
Во второй части эксперимента принимали участие 14 здоровых добровольцев, которых поделили на две группы. Люди в первой получали еду, которая содержала один грамм пропионата, а в второй - пищу с плацебо. Образцы крови собирали перед приемом пищи, затем в течение 15 минут после и каждые 30 минут в течение четырех часов.
Выяснилось, что употребление продуктов с пропионатом также создавало выработку гормонов, провоцирующих нарушения метаболизма.
Согласно оценкам, более 400 миллионов человек во всем мире страдают от диабета. Прогнозируется, что к 2040 году показатель заболеваемости вырастет на 40%, хотя и приняты активные меры по профилактике этого состояния.