Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

В пятницу, 26 апреля, суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, пишет Meduza, ссылаясь на The Washington Post.
При этом, как сообщает Интерфакс, Бутиной зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании приговора. На этом настояла защита россиянки. Сама Бутина попросила суд проявить снисхождение и предоставить ей возможность уехать в Россию.
Ее адвокат предполагает, что она сможет вернуться на родину в ноябре. Защита не будет обжаловать приговор.
Как пишет BBC, Бутина признана виновной в сговоре в интересах российских властей, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Бутина признала вину только по первому пункту обвинений. На обжалование приговора у россиянки есть 14 дней.