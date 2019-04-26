Пт, 26.04.2019
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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Мария Бутина

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу, 26 апреля, суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, пишет Meduza, ссылаясь на The Washington Post.

При этом, как сообщает Интерфакс, Бутиной зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании приговора. На этом настояла защита россиянки. Сама Бутина попросила суд проявить снисхождение и предоставить ей возможность уехать в Россию.

Ее адвокат предполагает, что она сможет вернуться на родину в ноябре. Защита не будет обжаловать приговор.

Как пишет BBC, Бутина признана виновной в сговоре в интересах российских властей, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Бутина признала вину только по первому пункту обвинений. На обжалование приговора у россиянки есть 14 дней.

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