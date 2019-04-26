Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

При этом, как сообщает Интерфакс, Бутиной зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании приговора. На этом настояла защита россиянки. Сама Бутина попросила суд проявить снисхождение и предоставить ей возможность уехать в Россию.

Ее адвокат предполагает, что она сможет вернуться на родину в ноябре. Защита не будет обжаловать приговор.