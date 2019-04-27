Значительно упала стоимость услуг звезд "Битвы экстрасенсов"

Но все чаще появляются различного рода видеосюжеты и публикации разоблачающие мошенников. На данный момент три части документального фильма "Идущие к черту" Бориса Соболева ("Россия 1") на YouTube-канале посмотрели около 10 млн.человек.

Режиссер показал, что на самом деле стоит за чудесами в телепроектах, также доказал, что без монтажной нарезки и подсказок от редакторов программы маги - это лишь обыкновенные люди.

Всего несколько недель назад завершились очередные испытания на премию имени великого иллюзиониста Гарри Гудини. Ученые вот уже несколько лет ищут экстрасенсов, которые смогут действительно продемонстрировать свои паранормальные способности, но в рамках строгого научного эксперимента.

Это значит, что никакого монтажа и подсказок. За это присуждается награда в 13 тысяч евро. Странно, но тех, кто желал бы принять участие в соревнованиях мало. Испытание пока не прошел никто.

Прошло 18 этапов состязания. Издание приводит слова члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александра Панчина: "Мы провели 16, 17 и 18-ю проверки паранормальных способностей в рамках Премии имени Гарри Гудини. Испытуемые пытались отличить мёртвых и живых людей по фотографиям. Фотографий было 42, нужно было набрать 32 правильных ответа. Результаты заявителей 20, 16 и 20 правильных ответов. Это примерно 50 на 50, как броски монетки...".

Ученые и журналисты смогли разоблачить часть мошенников. Так называемые маги и экстрасенсы начали сетовать на снижение потока клиентуры.

"Теряют все: те, кто ломит по 50 тысяч за прием вынуждены снижать цены. Пока на 10 - 15 тысяч, чтобы привлечь менее платежеспособных клиентов. И те, у кого приемы по 20 тысяч тоже страдают: к ним стали меньше ходить! Но никто вам сейчас в этом не признается: делают вид, что процветают. Хотя там уже столько заработано-наколдовано, что всем детям и внукам хватит!", - рассказал один из работающих у экстрасенса помощников.

Издание обзвонило около 15 популярных в России магов и колдунов: цены на услуги упали в среднем на 20%.

Но журналисты предупреждают, что как только в эфире начинается новый сезон "Битвы экстрасенсов" цены вновь взлетят.

Вот примерная стоимость приема у магов, которые прославились на телепроекте: