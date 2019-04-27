Если ОН критикует твой целлюлит, возможно, он просто гей...

Однако у сексологов есть приятная новость: мужчины видят женщин как минимум в три раза красивее, нежели они себя сами.

Нормальному здоровому мужчине округлости женщины и целлюлит, с которым она так отчаянно борется, нравятся и вызывают желание. Все потому, что округлости на животе и бедрах говорят о хорошем репродуктивном здоровье!

Природа наделила женщину этими зонами для того, чтобы уберечь яичники, яйцеклетки, матку и ожидаемого малыша,

рассказывают специалисты московского тренинг-центра "Секс.РФ".

То, что округлый живот и массивные бедра - это некрасиво, нам внушили специалисты по маркетингу, стараясь продать искусственную худобу, которой нормальная женщина достичь не может.

Не говоря уже о том, что впалый живот и ноги "как палки" с узкими бедрами не говорят в пользу репродуктивного здоровья женщины.

В свою очередь, если мужчину раздражает целлюлит и он постоянно упрекает женщину в том, что округлости ему неприятны, возможно, причины такой неприязни кроются в особенностях его личности.

Специалисты советуют вместо того, чтобы спешить на противоцеллюлитный массаж и срочно худеть, внимательнее изучить мужчину.

Возможно, у него повышен уровень эстрогена, то есть он "женоподобный мужчина". Еще один вариант: он латентный гей, и женщина на самом деле его не возбуждает.