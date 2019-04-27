Если ОН критикует твой целлюлит, возможно, он просто гей...
Мужчина разваливается в постели звездочкой и ни на секунду не задумывается, насколько он привлекателен в такой позе... Тем временем женщина даже в моменты интимной близости обеспокоена тем, как она смотрится: живот, может, втянуть, ножки задрать покрасивее...
Однако у сексологов есть приятная новость: мужчины видят женщин как минимум в три раза красивее, нежели они себя сами.
Нормальному здоровому мужчине округлости женщины и целлюлит, с которым она так отчаянно борется, нравятся и вызывают желание. Все потому, что округлости на животе и бедрах говорят о хорошем репродуктивном здоровье!
Природа наделила женщину этими зонами для того, чтобы уберечь яичники, яйцеклетки, матку и ожидаемого малыша,
рассказывают специалисты московского тренинг-центра "Секс.РФ".
То, что округлый живот и массивные бедра - это некрасиво, нам внушили специалисты по маркетингу, стараясь продать искусственную худобу, которой нормальная женщина достичь не может.
Не говоря уже о том, что впалый живот и ноги "как палки" с узкими бедрами не говорят в пользу репродуктивного здоровья женщины.
В свою очередь, если мужчину раздражает целлюлит и он постоянно упрекает женщину в том, что округлости ему неприятны, возможно, причины такой неприязни кроются в особенностях его личности.
Специалисты советуют вместо того, чтобы спешить на противоцеллюлитный массаж и срочно худеть, внимательнее изучить мужчину.
Возможно, у него повышен уровень эстрогена, то есть он "женоподобный мужчина". Еще один вариант: он латентный гей, и женщина на самом деле его не возбуждает.
Между прочим, именно женщины замечают каждую мелочь в теле друг друга - животик, жировую складку, целлюлит. Гетеросексуальный мужчина видит общую картину, и то, что женщина критикует в себе, ему, наоборот, нравится.