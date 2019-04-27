Сб, 27.04.2019
Украина полностью состоялась как демократия. Никакого промосковского президента там не будет, потому что не позволит общество. Если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра. Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят. Константин фон Эггерт, московский обозреватель

Если ОН критикует твой целлюлит, возможно, он просто гей...
Новость от сексологов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: depositphotos.com

Мужчина разваливается в постели звездочкой и ни на секунду не задумывается, насколько он привлекателен в такой позе... Тем временем женщина даже в моменты интимной близости обеспокоена тем, как она смотрится: живот, может, втянуть, ножки задрать покрасивее... 

Однако у сексологов есть приятная новость: мужчины видят женщин как минимум в три раза красивее, нежели они себя сами. 

Нормальному здоровому мужчине округлости женщины и целлюлит, с которым она так отчаянно борется, нравятся и вызывают желание. Все потому, что округлости на животе и бедрах говорят о хорошем репродуктивном здоровье!

Природа наделила женщину этими зонами для того, чтобы уберечь яичники, яйцеклетки, матку и ожидаемого малыша,

рассказывают специалисты московского тренинг-центра "Секс.РФ". 

То, что округлый живот и массивные бедра - это некрасиво, нам внушили специалисты по маркетингу, стараясь продать искусственную худобу, которой нормальная женщина достичь не может.

Не говоря уже о том, что впалый живот и ноги "как палки" с узкими бедрами не говорят в пользу репродуктивного здоровья женщины.  

В свою очередь, если мужчину раздражает целлюлит и он постоянно упрекает женщину в том, что округлости ему неприятны, возможно, причины такой неприязни кроются в особенностях его личности.  

Специалисты советуют вместо того, чтобы спешить на противоцеллюлитный массаж и срочно худеть, внимательнее изучить мужчину.

Возможно, у него повышен уровень эстрогена, то есть он "женоподобный мужчина". Еще один вариант: он латентный гей, и женщина на самом деле его не возбуждает. 

Между прочим, именно женщины замечают каждую мелочь в теле друг друга - животик, жировую складку, целлюлит. Гетеросексуальный мужчина видит общую картину, и то, что женщина критикует в себе, ему, наоборот, нравится. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ