Сб, 27.04.2019
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Платье дня: дерзкая элегантность Шарлиз Терон с акцентом на грудь и кокетливый розовый
Вау!

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ФОТО: AP/Scanpix

На премьере своего нового фильма "Та еще парочка" (Long Shot) в Лондоне актриса Шарлиз Терон предстала в эффектном контрастном платье Louis Vuitton, фасон которого можно назвать классическим. Однако внимание публики привлекла необычная форма декольте. Согласитесь, вырез в области груди весьма откровенный, но при этом ни капли пошлости.

Кокетливая нижняя часть вечернего платья звезды в розовом цвете подчеркнула ее элегантность, не позволив зоне декольте смотреться вульгарно.

Восхитительный модный образ Терон удачно дополнили серебристый клатч и бриллиантовые украшения от Jessica McCormack.

Очень красиво!

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: Zuma Press / Scanpix

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