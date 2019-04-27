Платье дня: дерзкая элегантность Шарлиз Терон с акцентом на грудь и кокетливый розовый
На премьере своего нового фильма "Та еще парочка" (Long Shot) в Лондоне актриса Шарлиз Терон предстала в эффектном контрастном платье Louis Vuitton, фасон которого можно назвать классическим. Однако внимание публики привлекла необычная форма декольте. Согласитесь, вырез в области груди весьма откровенный, но при этом ни капли пошлости.
Кокетливая нижняя часть вечернего платья звезды в розовом цвете подчеркнула ее элегантность, не позволив зоне декольте смотреться вульгарно.
Восхитительный модный образ Терон удачно дополнили серебристый клатч и бриллиантовые украшения от Jessica McCormack.
Очень красиво!