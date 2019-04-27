Эрнст и Нагиев прокомментировали скандал вокруг победы дочери Алсу

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировали скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети".
"Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.
Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить", - сказал Эрнст.
По его словам, телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования. Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.
В совою очередь Дмитрий Нагиев в разговоре с РБК допустил аннулирование результатов финала программы:
"Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель - это их проблемы.
Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал".
Тем временем Первый канал опубликовал протокол онлайн-голосования во время финала шестого сезона шоу "Голос.Дети".
Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92% голосов в тройке суперфиналистов, куда вышли также Валерий Кузаков (номер 02 — 1097 звонков) и Ержан Максим (номер 06 — 2168 звонков), пишет Meduza.
Если брать в расчет только голоса по SMS, то Абрамова набрала почти 53%. При сложении всех голосов (и по телефонному звонку, и по SMS), Абрамова набрала 59% голосов среди тройки участников, вышедших в суперфинал.
"Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети"", - прокомментировал директор Эрнст публикацию результатов.