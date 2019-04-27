Эрнст и Нагиев прокомментировали скандал вокруг победы дочери Алсу

"Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.

Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить", - сказал Эрнст.

По его словам, телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования. Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.

В совою очередь Дмитрий Нагиев в разговоре с РБК допустил аннулирование результатов финала программы:

"Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель - это их проблемы.

Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал".

Тем временем Первый канал опубликовал протокол онлайн-голосования во время финала шестого сезона шоу "Голос.Дети".

Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92% голосов в тройке суперфиналистов, куда вышли также Валерий Кузаков (номер 02 — 1097 звонков) и Ержан Максим (номер 06 — 2168 звонков), пишет Meduza.

Если брать в расчет только голоса по SMS, то Абрамова набрала почти 53%. При сложении всех голосов (и по телефонному звонку, и по SMS), Абрамова набрала 59% голосов среди тройки участников, вышедших в суперфинал.