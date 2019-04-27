"Слишком много звездных друзей топило за девочку". Скандал вокруг дочери Алсу по итогам "Голос.Дети"

Отметим, победителя "Голос.Дети" определяют SMS-голосованием зрителей.

"Есть признаки аномального голосования", - сообщил источник РБК на Первом канале. В ходе проверки планируется выяснить, "не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников".

В пресс-службе Первого канала официально подтвердили, что телеканал начал проверку голосования из-за "некоторых аномальностей".

Отмечается, что из девяти финалистов шестого сезона шоу в финальный этап шоу прошли трое - Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова.

Микелла получила 56,5% голосов зрителей, за Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова - 15,6%.

Meduza подчеркивает, хоть результат Абрамовой и высокий, но не беспрецедентный для российского шоу "Голос.Дети".

В первом сезоне Алиса Кожикина победила с результатом 58,2%, в третьем Данил Плужников набрал 61,7% в суперфинале, отмечает издание.

Стоит отметить, что Микелла Абрамова получила право выступить в финале "Голос.Дети" после того, как победила в зрительском голосовании для участников, выбывших на предыдущем этапе, сообщает Газета.ru.

В середине апреля один из наставников проекта - Светлана Лобода отказалась взять Абрамову в финал.

После этого Алсу призвала своих поклонников поддержать ее дочь голосами, чтобы та смогла пройти в финал конкурса.

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина после финала написала в социальной сети Instagram, что для команды Лободы "история "Голоса" окончена".