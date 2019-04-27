Сб, 27.04.2019
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"Слишком много звездных друзей топило за девочку". Скандал вокруг дочери Алсу по итогам "Голос.Дети"

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ФОТО: instagram.com/abramovamikella/

В пятницу вечером, 26 апреля, в эфире Первого канала показали финал шоу "Голос.Дети". Победительницей стала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, получившая 56,5% голосов зрителей. По итогам голосования Первый канал организовал проверку результатов, пишет Meduza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победительницей Шестого сезона Голос Дети становится Микелла Абрамова😍 @mikellaabramova Поздравляю тебя, наша умничка! Но хочу кое-что сказать. Я очень за тебя болела, но когда узнала, что ты становишься победителем,то поняла, как же это будет не просто. Люди!!!! Какой негатив! Ну не нравится вам что-то - пропустите,пролестните, отпишитесь,в конце концов. Зачем отравлять свою душу и душу ребенка грязными комментариями?! Давайте будем добрее друг к другу!🙏 Музыка должна объединять, а не ссорить Кто будет и сюда писать всякую чушь, полетит в ЧС👿 Мики тебе нужно быть очень сильной, чтобы это всё выдержать. Но ты умница, удачи тебе!😘 Иди дальше с гордо поднятой головой! И хочу сказать, если твою жизнь обсуждают за спиной, значит ты впереди. Ты впереди,Мики, слышишь?❤️ Продолжай дальше радовать своим талантом! 😇 Мы тебя бесконечно любим и очень гордимся! Будь счастлива, красавица! 😍 #микеллаабрамова #голосдети6 #lo_kidsvoice #алсу #мойголосзамикеллу Давайте поддержим Мики в комментариях, ей сейчас это очень необходимо! 🙏

Публикация от Микелла💓Фан аккаунт (@miki_fan_abramova)

Отметим, победителя "Голос.Дети" определяют SMS-голосованием зрителей.

"Есть признаки аномального голосования", - сообщил источник РБК на Первом канале. В ходе проверки планируется выяснить, "не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников".

В пресс-службе Первого канала официально подтвердили, что телеканал начал проверку голосования из-за "некоторых аномальностей".

Отмечается, что из девяти финалистов шестого сезона шоу в финальный этап шоу прошли трое - Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова.

Микелла получила 56,5% голосов зрителей, за Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова - 15,6%.

Meduza подчеркивает, хоть результат Абрамовой и высокий, но не беспрецедентный для российского шоу "Голос.Дети".

В первом сезоне Алиса Кожикина победила с результатом 58,2%, в третьем Данил Плужников набрал 61,7% в суперфинале, отмечает издание.

Стоит отметить, что Микелла Абрамова получила право выступить в финале "Голос.Дети" после того, как победила в зрительском голосовании для участников, выбывших на предыдущем этапе, сообщает Газета.ru.

В середине апреля один из наставников проекта - Светлана Лобода отказалась взять Абрамову в финал.

После этого Алсу призвала своих поклонников поддержать ее дочь голосами, чтобы та смогла пройти в финал конкурса.

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина после финала написала в социальной сети Instagram, что для команды Лободы "история "Голоса" окончена".

"Я бы многое могла сказать. Но, я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно", - высказалась она.

Крапивина призвала поклонников не обвинять детей, потому что "они ни в чем не виноваты".

Среди раздосадованных зрителей шоу оказался и телеведущий Максим Галкин. Перед выходом шоу в эфир, он опубликовал фотографию Нино Чеснер, признавшись, что будет болеть за нее.

После окончания суперфинала "Голос. Дети" он особенно выделил Максима Ержана, признавшись, что для их семьи победитель - он. Касательно Микеллы Галкин сказал так:

"Тоже хорошо поет, но объективно отстает от всех, кто вчера участвовал в финале.

К сожалению, ее родители не соизмерили свое информационное влияние - слишком много звездных друзей топило за девочку. Произошел драматический перекос".

Напоследок Максим Галкин сказал: "Не травите, пожалуйста, Микеллу".

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Ухууу

Публикация от Микелла Абрамова (@abramovamikella)

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