Дочка Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Со дня смерти российской певицы Юлии Началовой прошло 40 дней. Чтобы почтить память рано ушедшей из жизни артистки в студии программы "Привет, Андрей" собрались ее близкие и друзья, в том числе и 12-летняя дочь Вера Алдонина.
27 апреля вышел новый выпуск телешоу "Привет, Андрей", ведущий которого Андрей Малахов собрал в студии близких Юлии Началовой.
За круглым столом собрались менеджер артистки Анна Исаева, певица Ирина Салтыкова, телеведущая Елена Старостина, певица Ирина Понаровская и другие.
Понаровская была практически членом семьи Началовых и считалась крестной мамой Юли на сцене, но так сложилось, что в последние годы некогда близкие люди перестали не только общаться, но и созваниваться.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощание с Юлией Началовой
По словам Ирины, это не было следствием какой-то ссоры или обиды: "Просто так получилось".
В этот вечер Ирина Витальевна впервые за 18 лет (!) встретилась с Виктором Началовым. Вместе с ним в студии появилась и единственная дочь Юлии Вера.
Для 12-летней девочки это интервью стало первым после смерти мамы.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Юлия Началова
Отвечая на вопросы ведущего и гостей, Вера отметила, что от мамы ей достались глаза. А многие считают, что еще и добрая улыбка.
Девочка пока еще не знает, кем станет в будущем - или адвокатом, или артисткой. По словам дедушки, все данные у нее для этого есть, "было бы желание".
В конце программы Вера Алдонина исполнила соло на фортепиано.
Смотрите полный выпуск программы: