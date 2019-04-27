Вс, 28.04.2019
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Дочка Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
40 дней прошло...

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ФОТО: скриншот instagram.com/julianachalova

Со дня смерти российской певицы Юлии Началовой прошло 40 дней. Чтобы почтить память рано ушедшей из жизни артистки в студии программы "Привет, Андрей" собрались ее близкие и друзья, в том числе и 12-летняя дочь Вера Алдонина.

27 апреля вышел новый выпуск телешоу "Привет, Андрей", ведущий которого Андрей Малахов собрал в студии близких Юлии Началовой.

За круглым столом собрались менеджер артистки Анна Исаева, певица Ирина Салтыкова, телеведущая Елена Старостина, певица Ирина Понаровская и другие.

Понаровская была практически членом семьи Началовых и считалась крестной мамой Юли на сцене, но так сложилось, что в последние годы некогда близкие люди перестали не только общаться, но и созваниваться.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощание с Юлией Началовой

По словам Ирины, это не было следствием какой-то ссоры или обиды: "Просто так получилось".

В этот вечер Ирина Витальевна впервые за 18 лет (!) встретилась с Виктором Началовым. Вместе с ним в студии появилась и единственная дочь Юлии Вера.

Для 12-летней девочки это интервью стало первым после смерти мамы.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Юлия Началова

Отвечая на вопросы ведущего и гостей, Вера отметила, что от мамы ей достались глаза. А многие считают, что еще и добрая улыбка.

Девочка пока еще не знает, кем станет в будущем - или адвокатом, или артисткой. По словам дедушки, все данные у нее для этого есть, "было бы желание".

В конце программы Вера Алдонина исполнила соло на фортепиано.

Смотрите полный выпуск программы:

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