Украинец подорвался на гранате у себя дома

Сообщается, что погибший был военнослужащим. Об инциденте в полицию сообщила соседка. Женщина услышала грохот и вызвала полицию.

Эксперт обнаружил на теле 55-летнего мужчины следы травм, которые характерны при срабатывании взрывного устройства. Тело мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опрделить окончательные причины смерти. На месте происшествия также были обнаружены осколки от гранаты.