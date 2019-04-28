Вс, 28.04.2019
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Украинец подорвался на гранате у себя дома

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Граната. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Житель Украины погиб после взрыва гранаты в своем доме. Об этом сообщает Lenta.ru  со ссылкой на страницу региональной полиции в Facebook.

Сообщается, что погибший был военнослужащим. Об инциденте в полицию сообщила соседка. Женщина услышала грохот и вызвала полицию.

Эксперт обнаружил на теле 55-летнего мужчины следы травм, которые характерны при срабатывании взрывного устройства. Тело мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опрделить окончательные причины смерти. На месте происшествия также были обнаружены осколки от гранаты.

На данный момент по факту произошедшего ведется следствие.

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