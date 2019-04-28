Украинец подорвался на гранате у себя дома

Житель Украины погиб после взрыва гранаты в своем доме. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на страницу региональной полиции в Facebook.
Сообщается, что погибший был военнослужащим. Об инциденте в полицию сообщила соседка. Женщина услышала грохот и вызвала полицию.
Эксперт обнаружил на теле 55-летнего мужчины следы травм, которые характерны при срабатывании взрывного устройства. Тело мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опрделить окончательные причины смерти. На месте происшествия также были обнаружены осколки от гранаты.
На данный момент по факту произошедшего ведется следствие.