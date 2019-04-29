Памятник Победы может лишиться своего нынешнего статуса

Она указала, что пока организация официально не обращалась в парламент с такой просьбой, однако собирается это сделать. Возможно, клуб отправит письмо и в Рижскую думу.

Чеботаренока заявила, что находящийся в парке Узварас памятник можно было бы назвать местом памяти оккупации, разместив под ним филиал Музея оккупации Латвии и поясняющий элемент о периодах оккупации в истории Латвии. В то же время президент клуба не исключила возможность, что там могут быть размещены и другие объекты.

Чеботаренока указала, что на данный момент инициативу своей подписью поддержали 360 человек.

На сегодняшней пресс-конференции она также указала, что очень разочарована медленным осуществлением идеи о создании таблички для площади Независимости. Она отметила, что создание такой таблички стоило бы немного, но тем временем Рижская дума была готова вложить несколько миллионов евро в обновление инфраструктуры парка Узварас.

Чеботаренока подчеркнула, что площадь была создана с целью поддержать живое понятие независимости, поскольку независимость надо охранять и стимулировать, о ней нужно говорить.

"В случае, если Рижская дума не объявит конкурс эскизов площади Независимости, клуб будет ждать два года до муниципальных выборов, в которых люди, увидев принятые самоуправлением решения, смогут сделать свой выбор", - заявила глава организации.

Ранее сообщалось, что бывшие президенты Латвии Гунтис Улманис, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Вайра Вике-Фрейберга и президент "Клуба 4 мая" Чеботаренока в марте этого года обратились в Рижскую думу с просьбой предоставить информацию о планах благоустройства площади Независимости.

Бывшие лидеры государства в своем письме интересуются тем, какое финансирование Рижская дума выделила на организацию конкурса эскизов площади Независимости, а также призывают самоуправление к более активной деятельности в этом вопросе.

В письме также подчеркивается, что 30 мая 2018 года Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги переименовал площадь Екаба с условием, что она будет обустроена в соответствии с новым названием. Сейм также принял решение о переименовании площади Екаба в прошлом году.