Опубликовано первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади, как видно, жив, кадры из нового видео с ним опубликовала в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, Рита Кац.
Согласно ее словам, на видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, говорит о войне против "крестоносцев" и уверяет, что битва за Аль-Багуз Фокани (в январе авиаудары по этому населенному пункту были нанесены возглавляемой США коалицией) в Сирии закончена. Это говорит о том, что ролик был снят совсем недавно, отмечает Кац.
1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn— Rita Katz (@Rita_Katz) April 29, 2019
Это первые кадры с аль-Багдади с июля 2014 года. После этого часто появлялись сообщения о его смерти, но они не были подтверждены.