Опубликовано первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Согласно ее словам, на видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, говорит о войне против "крестоносцев" и уверяет, что битва за Аль-Багуз Фокани (в январе авиаудары по этому населенному пункту были нанесены возглавляемой США коалицией) в Сирии закончена. Это говорит о том, что ролик был снят совсем недавно, отмечает Кац.