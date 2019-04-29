Пн, 29.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Опубликовано первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

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Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади

ФОТО: AP/Scanpix

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади, как видно, жив, кадры из нового видео с ним опубликовала в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, Рита Кац.

Согласно ее словам, на видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, говорит о войне против "крестоносцев" и уверяет, что битва за Аль-Багуз Фокани (в январе авиаудары по этому населенному пункту были нанесены возглавляемой США коалицией) в Сирии закончена. Это говорит о том, что ролик был снят совсем недавно, отмечает Кац.

Это первые кадры с аль-Багдади с июля 2014 года. После этого часто появлялись сообщения о его смерти, но они не были подтверждены.

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