Минюст предлагает разделить здания на шесть категорий

Разработанная Минюстом новая система кадастровой оценки предусматривает также специальную кадастровую стоимость и принципы ее расчета, которая будет применяться к земле под индивидуальную застройку в целях расчета налога.

Принцип специальной оценки предусматривает разделение земельного участка на три части - земля под домом, установленная нормативами площадь и остальная площадь. К каждой части предусматривается применять различную кадастровую стоимость.

В свою очередь для земли с многоквартирной застройкой новый порядок предусматривает введение стандартной площади, которая будет зависеть от интенсивности застройки и количества этажей здания. Площадь, которая превысит стандартную, будет оцениваться как зеленая зона.

Предполагается, что новое регулирование позволит улучшить оценку в ситуациях, когда к жилому зданию прилегают земельные участки большей площади, чем необходимо, и их используют жители других домов.

При определении кадастровой стоимости будет учитываться также год постройки здания. Соответственно при расчете стоимости будут использоваться коррекционные коэффициенты по периодам постройки и группам износа.

По году постройки здания предполагается разделить на шесть групп - до 1914 года, с 1915 по 1945 год, с 1946 по 1990 год, с 1991 по 2000 год, с 2001 по 2014 год и здания, построенные начиная с 2015 года.

Министерство также планирует в дальнейшем публиковать базу кадастровой стоимости на сайте www.kadastrs.lv до ее рассмотрения в Кабинете министров.

Министр юстиции Янис Борданс подчеркнул, что новую методику определения кадастровой стоимости можно вводить только в том случае, если формирующие правительство партии договорятся о реформе налога на недвижимость.

"Государство должно располагать объективной информацией о кадастровой стоимости, но в результате не должно значительно повышаться налоговое бремя на основное жилье человека", - отметил политик.

Новый порядок оценки кадастровой стоимости передан на общественное обсуждение, которое продлится до 14 мая.