Скоро тарифы Rīgas siltums вырастут на 12%

В настоящее время тариф передан на согласование Комиссии по регулированию общественных услуг. В результате изменений цена за один мегаватт-час вырастет с 44,39 евро до 49,99 евро без НДС.

В основном рост тарифа связан с увеличением цены на природный газ. В апреле 2017 года открылся рынок природного газа, в результате изменилась методика расчета тарифа. "Если бы этого не произошло, сейчас мы просили бы о снижении, а не о повышении тарифов, потому что мы развили производство тепла из биогорючего", - сказала Крузе.