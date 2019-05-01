Ср, 1.05.2019
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За сутки в Латвии потушено пять пожаров повышенной опасности

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Лесной пожар.Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 пожаров, в том числе лесной пожар в Олайнском крае, тушение которого продолжается до сих пор, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на лесной пожар в Олайне, где на ул. Веселибас загорелся лес на участке площадью 5 га, поступил в ГПСС около 18.00. В 19.30 пожар удалось локализовать, но его тушение все еще продолжается.

Около 12.30 пожарные выехали на пожар в Олайнском крае, где горели садовый домик и сухая трава на площади 3 га. Пожар был ликвидирован около 22.00.

За сутки пожарные потушили пять пожаров повышенной опасности.

ГПСС за прошедшие сутки получила 99 вызовов, в том числе 67 - на пожары, 32 из которых были вызваны сжиганием сухой травы, девять - на лесные пожары.

Было получено также 19 вызовов на спасательные работы, 13 вызовов оказались ложными.

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