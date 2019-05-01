За сутки в Латвии потушено пять пожаров повышенной опасности

Вызов на лесной пожар в Олайне, где на ул. Веселибас загорелся лес на участке площадью 5 га, поступил в ГПСС около 18.00. В 19.30 пожар удалось локализовать, но его тушение все еще продолжается.

Около 12.30 пожарные выехали на пожар в Олайнском крае, где горели садовый домик и сухая трава на площади 3 га. Пожар был ликвидирован около 22.00.

За сутки пожарные потушили пять пожаров повышенной опасности.

ГПСС за прошедшие сутки получила 99 вызовов, в том числе 67 - на пожары, 32 из которых были вызваны сжиганием сухой травы, девять - на лесные пожары.