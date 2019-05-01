"Руки прочь от русских школ!": в Риге состоялось протестное шествие

На организованное Русским союзом Латвии (РСЛ) шествие протеста за сохранение русских школ в Латвии в Риге сегодня собралось много людей - колонна участников шествия протянулась по улице Базницас от театра Dailes до старой церкви Св. Гертруды.
По мнению участников протеста, решение Конституционного суда признать перевод школьного обучения на латышский язык конституционным является "чисто политическим и противоречит разуму и международным правовым нормам".
Протестующие подчеркнули, что Латвия - их страна и они вправе выбирать, как в ней жить. "Наше государство, наши дети, наши права", и "Руки прочь от русских школ!", скандировали они.
Галерея: первомайское шествие Русского союза Латвии против реформы образования
Во главе колонны шла лидер РСЛ Татьяна Жданок с соратниками, они держали в руках плакат "Русские школы - наш выбор".
За порядком на мероприятии следили полицейские.
Чуть раньше в Гризинькалнсе состоялся первомайский митинг Латвийской социалистической партии.