В Сигулде пьяный водитель BMW сбил пешехода насмерть

В минувшую субботу, 27 апреля, в Сигулде произошло трагическое ДТП - 25-летнего парня насмерть сбил автомобиль марки BMW, за рулем которого находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка погибшего молодого человека присутствовала на месте происшествия в момент аварии и видела, как ее спутника отбросило на несколько метров вперед, сообщает передача Degpunktā.
Сначала спутница погибшего надеялась на то, что он все-таки выживет. Однако медики на месте аварии подтвердили, что полученные молодым человеком травмы не совместимы с жизнью.
Как отмечают журналисты, 18-летняя девушка со своим многолетним спутником жизни вышла из супермаркета, после чего юношу на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль BMW.
По словам девушки, 22-летний водитель BMW выглядел неадекватно и расхлябанно, поэтому она сразу поняла, что виновник ДТП был пьян и поэтому потерял контроль над своим автомобилем.
Девушка погибшего предупреждает других жителей не принимать пешеходные переходы за безопасное место, несмотря на яркие предостерегающие дорожные знаки и правила дорожного движения.
Полиция начала уголовный процесс по факту случившегося и водителю BMW грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до десяти лет.