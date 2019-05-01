В Сигулде пьяный водитель BMW сбил пешехода насмерть

Сначала спутница погибшего надеялась на то, что он все-таки выживет. Однако медики на месте аварии подтвердили, что полученные молодым человеком травмы не совместимы с жизнью.

Как отмечают журналисты, 18-летняя девушка со своим многолетним спутником жизни вышла из супермаркета, после чего юношу на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль BMW.

По словам девушки, 22-летний водитель BMW выглядел неадекватно и расхлябанно, поэтому она сразу поняла, что виновник ДТП был пьян и поэтому потерял контроль над своим автомобилем.

Девушка погибшего предупреждает других жителей не принимать пешеходные переходы за безопасное место, несмотря на яркие предостерегающие дорожные знаки и правила дорожного движения.