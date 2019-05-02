Чт, 2.05.2019
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"Детская неожиданность": Юрий Лоза предложил новое название для шоу "Голос.Дети"

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Юрий Лоза

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российский музыкант Юрий Лоза часто высказывается касательно происходящих в шоу-бизнесе вещей. Артист не смог не прокомментировать скандал на детском "Голосе" и написал об этом на своей странице в Facebook.

Лоза признался, что не смотрел ни одного выпуска шоу "Голос. Дети", но журналисты продолжают ему звонить, чтобы узнать его мнение. Певец решил объяснить "в чём главная ошибка" тех, кто этим проектом занимается. 

"Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи. Поэтому талантливые и голосистые убираются ещё до слепых прослушиваний, чтобы не мешали вести по сетке проекта "своих" и подходящих по картинке", - написал он.

Музыкант считает, что тогда надо было адаптировать проект под наши реалии и убрать само слово "голос".

"Есть много названий, которые вполне подошли бы, к примеру, "Симпатяшка", "Первачок" или "Детская неожиданность", - предложил Лоза.  

Ранее Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой ее дочери на шоу "Голос. Дети".

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