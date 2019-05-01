Алсу впервые вышла в свет после скандала на "Голос. Дети" и готовит заявление

Зрители поставили под сомнение победу дочери Алсу, так как отрыв по голосам в финале был невероятно большой. Разгорелись нешуточные споры и предположения,что победу Микелле обеспечили влиятельные и богатые родные.

Алсу же никак не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.

Ее директор опроверг сообщения об угрозах в сторону Микеллы, а также отметил, что комментарий представительницы звезды Нины Пономаревой - это лишь частное мнение представителя, но никак не семьи Алсу.

Вчера звезда впервые появилась на публике. Она приняла участие во встрече Комитета России по делам ЮНЕСКО. Дело в том, что у певицы звание "Артист мира", за укреплении культурных и творческих связей между народами. Ей просто было необходимо посетить это мероприятие. Его она провела вместе с другой певицей - Зарой.

"Состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященное знаменательной дате — 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Здесь я встретилась с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, и прекрасной Алсу", - написала Зара.

Под фотографией тут же стали появляться вопросы про шоу "Голос. Дети", но ни одна из звезд не ответили на комментарии.



В свою очередь, представитель Алсу Нина Пономарева отметила, что певица непременно сделает заявление. Известно, что она его готовит. Но о сроках пока не сообщается. Возможно Алсу ожидает окончание проверок результатов голосования. Об этом сообщает канал ТВ центр.

Ранее сообщалось, что мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.