Петравича: сиросткие суды стоит передать под надзор Минюста

Сиротские суды, являющиеся сейчас учреждениями самоуправлений, следует передать под надзор Министерства юстиции. Такое мнение министр благосостояния Рамона Петравича высказала в интервью газете Diena.
По ее словам, сиротские суды зачастую не реагируют на полученные сообщения о случаях сексуального насилия в семье, а самоуправления, обязанные контролировать данные учреждения, обычно считают, что там все в порядке.
Петравича считает необходимым изменить также методику работы Госинспекции по защите прав детей (ГИЗД), чтобы она могла больше оценивать риски и эффективно контролировать деятельность сиротских судов.
"Возможно, ГИЗД тоже должен перенять Минюст", - добавила она.
Минюст и Минблаг уже провели переговоры о создании конкретной структурной модели и правового регулирования для защиты прав детей и до 1 июня намерены озвучить свои мнения по этому вопросу.