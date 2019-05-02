Петравича: сиросткие суды стоит передать под надзор Минюста

По ее словам, сиротские суды зачастую не реагируют на полученные сообщения о случаях сексуального насилия в семье, а самоуправления, обязанные контролировать данные учреждения, обычно считают, что там все в порядке.

Петравича считает необходимым изменить также методику работы Госинспекции по защите прав детей (ГИЗД), чтобы она могла больше оценивать риски и эффективно контролировать деятельность сиротских судов.

"Возможно, ГИЗД тоже должен перенять Минюст", - добавила она.