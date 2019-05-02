4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Бесплатными будут автобусы, троллейбусы, трамваи и сине-белые микроавтобусы.

В ночь с 3 на 4 мая и с 4 на 5 мая будет курсировать ночной транспорт.

Из-за праздничных мероприятий в субботу может быть кратковременно закрыто или ограничено движение на бульваре Аспазияс у памятника Свободы, на бульваре Райня у памятника Свободы и в других местах проведения мероприятий.

Все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в субботу будут закрыты, а 5 мая с 10 до 16 часов будет работать центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1. В понедельник будет закрыт центр на ул. Бривибас, 49/53, а остальные центры будут работать с 10 до 16 часов.