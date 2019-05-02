Отчим вызвал полицию, чтобы проучить пасынка. Но проучил, похоже, себя

В среду, 1 мая, около 17:30 Госполиция получила информацию о том, что в Гробиньском крае, в волости Бартас, злоумышленники взломали и обворовали квартиру.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили мужчину 1977 года рождения, который сообщил, что

его несовершеннолетний пасынок, взломав дверь на балкон, якобы украл сигареты.

В свою очередь встреченный ребенок пояснил, что у него постоянный конфликт с отчимом.

"Обсудив произошедшее с обеими сторонами, выяснилось, что мужчина безосновательно вызвал полицию, предоставив ложную информацию. Своим поступком он хотел, чтобы сотрудники полиции приняли меры по перевоспитанию несовершеннолетнего пасынка, потому что сам он не справляется", - рассказала Шершнева.

Полицейские провели беседы с обеими сторонами о конкретной ситуации, однако посоветовали дальнейшие конфликты подобного рода решать через сиротский суд.

В полиции по конкретному случаю начали административное дело. Полиция напоминает, что за ложный вызов спасательных служб полагается штраф в размере от 35 до 140 евро.