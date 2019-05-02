Отчим вызвал полицию, чтобы проучить пасынка. Но проучил, похоже, себя

В Гробиньском крае отчим вызвал полицию, чтобы проучить своего пасынка, однако по итогу, возможно, заплатит штраф за ложный вызов, рассказала представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.
В среду, 1 мая, около 17:30 Госполиция получила информацию о том, что в Гробиньском крае, в волости Бартас, злоумышленники взломали и обворовали квартиру.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили мужчину 1977 года рождения, который сообщил, что
его несовершеннолетний пасынок, взломав дверь на балкон, якобы украл сигареты.
В свою очередь встреченный ребенок пояснил, что у него постоянный конфликт с отчимом.
"Обсудив произошедшее с обеими сторонами, выяснилось, что мужчина безосновательно вызвал полицию, предоставив ложную информацию. Своим поступком он хотел, чтобы сотрудники полиции приняли меры по перевоспитанию несовершеннолетнего пасынка, потому что сам он не справляется", - рассказала Шершнева.
Полицейские провели беседы с обеими сторонами о конкретной ситуации, однако посоветовали дальнейшие конфликты подобного рода решать через сиротский суд.
В полиции по конкретному случаю начали административное дело. Полиция напоминает, что за ложный вызов спасательных служб полагается штраф в размере от 35 до 140 евро.
В свою очередь за сознательное распространение ложных событий или инсценировку таковых, на которые согласно нормативным актам обязаны реагировать служба спасения, полиция, неотложка и др., полагается штраф в размере от 35 до 210 евро.