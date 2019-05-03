Лунный календарь садовода и огородника на май 2019 года

В мае на приусадебных участках уже вовсю кипит работа, ведь установилась комфортная температура, позволяющая заниматься посадками в открытый грунт и теплицы. Эксперты dailyhoro.ru предлагают познакомиться с советами астрологов, чтобы исключить напрасные труды в неблагоприятные дни и не потерять ни одного растения.

1 мая, которое уже позади, но на всякий случай - убывающая Луна в Рыбах - время для посадки растений. В этот день садоводы и огородники могли посадить салатные культуры, редис, а также пересадить рассаду в парники и теплицы. Умеренный полив и рыхление почвы поспособствовали бы развитю посаженных культур.

2, 3 мая: влияние Овна на растения отрицательно, поэтому сажать в этот период не стоит. Благоприятны перекопка будущих грядок, избавление от сорняков и вредителей, внесение удобрений и пролив земли теплой водой.

4 мая: под влиянием Тельца можно смело сажать растения, в том числе и цветы.

Тем, кто проживает в южных регионах, можно посадить картошку, тыкву, кабачки и патиссоны. Неудачной будет пересадка растений: в преддверии Новолуния они замедляют рост.

5 мая: Новолуние в Тельце - прекрасное время для посадок, замачивания семян, высаживания растений в открытый грунт и теплицы.

Умеренный полив, рыхление почвы и внесение жидких удобрений помогут посадкам быстро прижиться и правильно развиваться.

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6, 7 мая: под влиянием растущей Луны в Близнецах хорошо приживаются и развиваются вьющиеся растения.

В эти дни можно сажать огурцы, тыкву, арбузы и иные культуры "с усиками". При хорошей погоде можно заняться высаживанием рассады ягод (клубники, земляники, полоники),

а также бобовых культур.

8, 9 и 10 мая: Луна в Раке - время для замачивания семян растений, которые не планируется оставлять на семена или хранить в холодное время. В эти дни можно заниматься облагораживанием участков - посадками декоративных кустарников, деревьев, засеванием газонов.

11, 12 мая: влияние Льва отрицательно сказывается на росте растений, поэтому

в эти дни садоводы и огородники могут устроить себе отдых или же заняться прополкой сорняков, уничтожением вредителей, в том числе садовых муравьев и медведок.

13, 14 мая: Луна в Деве, поэтому в эти дни можно заниматься посадкой культур, предназначенных для использования в пищу без хранения - салата, редиса, петрушки и прочего.

15, 16 мая: Луна в Весах - удачный период для посадки клубневых растений - многолетних цветов, картофеля, бобовых культур.

Все посаженные растения будут обладать отменными вкусовыми характеристиками и храниться значительное время. Удачна посадка ягодных кустарников и плодовых деревьев.

17, 18 мая: рост Луны в Скорпионе - удачное время для посадки растений, плоды которых планируется заготавливать на длительное хранение. Растения быстро разовьются и порадуют скорым урожаем.

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