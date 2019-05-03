Лунный календарь садовода и огородника на май 2019 года
Садоводы и огородники знают, как сильно луна влияет на растения, поэтому согласуют посадки с лунным календарем. В мае 2019 года рекомендации астрологов вновь помогут посадить растения вовремя, чтобы снять богатый урожай и сделать основательные запасы на зиму.
В мае на приусадебных участках уже вовсю кипит работа, ведь установилась комфортная температура, позволяющая заниматься посадками в открытый грунт и теплицы. Эксперты dailyhoro.ru предлагают познакомиться с советами астрологов, чтобы исключить напрасные труды в неблагоприятные дни и не потерять ни одного растения.
1 мая, которое уже позади, но на всякий случай - убывающая Луна в Рыбах - время для посадки растений. В этот день садоводы и огородники могли посадить салатные культуры, редис, а также пересадить рассаду в парники и теплицы. Умеренный полив и рыхление почвы поспособствовали бы развитю посаженных культур.
2, 3 мая: влияние Овна на растения отрицательно, поэтому сажать в этот период не стоит. Благоприятны перекопка будущих грядок, избавление от сорняков и вредителей, внесение удобрений и пролив земли теплой водой.
4 мая: под влиянием Тельца можно смело сажать растения, в том числе и цветы.
Тем, кто проживает в южных регионах, можно посадить картошку, тыкву, кабачки и патиссоны. Неудачной будет пересадка растений: в преддверии Новолуния они замедляют рост.
5 мая: Новолуние в Тельце - прекрасное время для посадок, замачивания семян, высаживания растений в открытый грунт и теплицы.
Умеренный полив, рыхление почвы и внесение жидких удобрений помогут посадкам быстро прижиться и правильно развиваться.
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6, 7 мая: под влиянием растущей Луны в Близнецах хорошо приживаются и развиваются вьющиеся растения.
В эти дни можно сажать огурцы, тыкву, арбузы и иные культуры "с усиками". При хорошей погоде можно заняться высаживанием рассады ягод (клубники, земляники, полоники),
а также бобовых культур.
8, 9 и 10 мая: Луна в Раке - время для замачивания семян растений, которые не планируется оставлять на семена или хранить в холодное время. В эти дни можно заниматься облагораживанием участков - посадками декоративных кустарников, деревьев, засеванием газонов.
11, 12 мая: влияние Льва отрицательно сказывается на росте растений, поэтому
в эти дни садоводы и огородники могут устроить себе отдых или же заняться прополкой сорняков, уничтожением вредителей, в том числе садовых муравьев и медведок.
13, 14 мая: Луна в Деве, поэтому в эти дни можно заниматься посадкой культур, предназначенных для использования в пищу без хранения - салата, редиса, петрушки и прочего.
15, 16 мая: Луна в Весах - удачный период для посадки клубневых растений - многолетних цветов, картофеля, бобовых культур.
Все посаженные растения будут обладать отменными вкусовыми характеристиками и храниться значительное время. Удачна посадка ягодных кустарников и плодовых деревьев.
17, 18 мая: рост Луны в Скорпионе - удачное время для посадки растений, плоды которых планируется заготавливать на длительное хранение. Растения быстро разовьются и порадуют скорым урожаем.
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19 мая: Полнолуние в знаке Стрельца будет удачным днем практически для всех садово-огородных работ. Растения быстро развиваются и меньше подвержены заболеваниям, поэтому их можно высаживать без опаски.
20 мая: Луна убывает в Стрельце, и для садоводов этот день может стать выходным. Растения не потребуют внимания, а значит - можно будет ограничиться умеренным поливом и аккуратным рыхлением почвы.
21, 22 и 23 мая: в дни пребывания Луны в Козероге
садоводам и огородникам не стоит тревожить корневую систему растений. В целом день благоприятен для посадки семян и луковиц, полива, прополки сорняков и внесения удобрений.
24, 25 мая: Луна в Водолее - не время для активных работ по посадке и пересадке растений. В эти дни стоит заняться уборкой участков, приобретением новых инструментов и расходных материалов, в том числе удобрений.
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26, 27 и 28 мая: убывающая Луна перемещается в созвездие Рыб. Эти дни не подходят для посадки растений, предназначенных для хранения или использования семян. Огородники смогут заняться посадками тех культур, которые употребляются в пищу по мере созревания.
29, 30 мая: Овен - неплодородное созвездие.
Под его влиянием растениями лучше не заниматься и направить силы на перекопку земли, установление оборудования для полива, ремонт строений и починку садового инвентаря.
31 мая: убывающая Луна в Тельце - время для замачивания семян, посева, рыхления почвы, избегая близости к корням. В этот день можно прививать плодовые деревья, осуществлять покос травы и высаживать однолетние цветы.
Работы на свежем воздухе - прекрасное времяпровождение, поднимающее тонус организма, однако перетруждаться не стоит. Садоводы и огородники в мае будут много времени проводить на даче, и им не стоит забывать, что чрезмерный труд не лучшим образом сказывается на здоровье. Работы должны приносить радость, а не становиться причиной усталости.