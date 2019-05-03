Королева красоты была найдена мёртвой в отеле

Эффектная внешность, высокий рост, точеная фигура и невероятное обаяние смогли Фатими Давиле помочь достигнуть невероятных высот в модельном бизнесе. В 2006 году девушка стала обладательницей титула "Мисс Уругвай". Однако в последние годы высокооплачиваемые контракты начали ускользать, а глянец всё чаще обходился без неё. В общем, дела шли не очень-то хорошо.

Эффектная брюнетка принимала близко к сердцу угасание своей популярности, однако она понимала, что не будет моделью вечно. Девушка поехала в Мексику с целью найти новую работу, однако поездка стала для неё роковой: её тело было обнаружено в номере в одном из отелей Мехико. Никаких следов насильственной смерти найдено не было, сотрудники правоохранительных органов подозревают, что девушка совершила самоубийство.

Близкие Давилы говорят о том, что девушка была жизнерадостной и отзывчивой, она искрила оптимизмом.

"Давайте начнем 2019 год с улыбки и хорошего настроения" — гласит последняя запись в блоге Фатими.

Девушка увлекалась путешествиями и любила экстремальные виды спорта. Личная жизнь Давилы - тайна, однако некоторые подписчики говорят, что у девушки на момент смерти не было возлюбленного.