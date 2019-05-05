Вс, 5.05.2019
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"Бедный человек!" Студентка нарисовала портрет Артуса Кайминьша

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Артус Кайминьш

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Приятный сюрприз в виде собственного портрета неожиданно получил лидер KPV LV Артус Кайминьш. 

Название картины "I Am" ("Я есть"), к тому же, как рассказал политик, автором его портрета стала студентка Латвийской академии художеств. 

"Я удивлен. Только что прислали фотографию с выставки курсантов Латвийской художественной академии. Работа студента второго курса.

Спасибо художнику за вложенную работу и настолько долгое любование мной. Бедный человек.

Мне очень нравится результат. "I AM" - классная работа! По дороге домой зайду в Академию выяснить имя художника! Большое спасибо", - написал в социальной сети Instagram Кайминьш, опубликовав и саму картину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позднее политик опубликовал фотографию и с самой художницей, отметив, что с удовольствием бы приобрел картину.

"Дамы и господа, пожалуйста, познакомьтесь - художница Эвия Фрейденфелде и два Артуса, когда для некоторых и одного много.

Зашел поздороваться и сказать "Спасибо" за проделанную работу. Сказала, что получила 9. Приятная встреча. Надеюсь, художница продаст мне это чудо. Я уже знаю, где разместить". 

Отметим, портрет действительно очень схож с оригиналом, и помимо самого политика на картине значится фраза на английском языке "Я KPV LV".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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