"Бедный человек!" Студентка нарисовала портрет Артуса Кайминьша

Приятный сюрприз в виде собственного портрета неожиданно получил лидер KPV LV Артус Кайминьш.
Название картины "I Am" ("Я есть"), к тому же, как рассказал политик, автором его портрета стала студентка Латвийской академии художеств.
"Я удивлен. Только что прислали фотографию с выставки курсантов Латвийской художественной академии. Работа студента второго курса.
Спасибо художнику за вложенную работу и настолько долгое любование мной. Бедный человек.
Мне очень нравится результат. "I AM" - классная работа! По дороге домой зайду в Академию выяснить имя художника! Большое спасибо", - написал в социальной сети Instagram Кайминьш, опубликовав и саму картину.
Позднее политик опубликовал фотографию и с самой художницей, отметив, что с удовольствием бы приобрел картину.
"Дамы и господа, пожалуйста, познакомьтесь - художница Эвия Фрейденфелде и два Артуса, когда для некоторых и одного много.
Зашел поздороваться и сказать "Спасибо" за проделанную работу. Сказала, что получила 9. Приятная встреча. Надеюсь, художница продаст мне это чудо. Я уже знаю, где разместить".
Отметим, портрет действительно очень схож с оригиналом, и помимо самого политика на картине значится фраза на английском языке "Я KPV LV".