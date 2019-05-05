"Бедный человек!" Студентка нарисовала портрет Артуса Кайминьша

Название картины "I Am" ("Я есть"), к тому же, как рассказал политик, автором его портрета стала студентка Латвийской академии художеств.

"Я удивлен. Только что прислали фотографию с выставки курсантов Латвийской художественной академии. Работа студента второго курса.

Спасибо художнику за вложенную работу и настолько долгое любование мной. Бедный человек.

Мне очень нравится результат. "I AM" - классная работа! По дороге домой зайду в Академию выяснить имя художника! Большое спасибо", - написал в социальной сети Instagram Кайминьш, опубликовав и саму картину.

Позднее политик опубликовал фотографию и с самой художницей, отметив, что с удовольствием бы приобрел картину.

"Дамы и господа, пожалуйста, познакомьтесь - художница Эвия Фрейденфелде и два Артуса, когда для некоторых и одного много.

Зашел поздороваться и сказать "Спасибо" за проделанную работу. Сказала, что получила 9. Приятная встреча. Надеюсь, художница продаст мне это чудо. Я уже знаю, где разместить".