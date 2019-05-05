Кто больше? Партии предложили идеи, как уменьшить неравенство в ЕС

Объединение "Для развития/За!" считает, что необходимо ввести единую европейскую норму минимальной заработной платы, которая должна составлять не менее половины средней зарплаты в каждой стране.

В свою очередь Новая консервативная партия предлагает ввести единый порог минимальной пенсии, например, 200 евро, и необлагаемый минимум для пенсий в размере 500 евро во всех странах ЕС.

Подобное решение предлагает и Русский союз Латвии - ввести единые стандарты в ЕС для расчета минимальной зарплаты, пенсий и пособий.

Партия "Согласие" считает, что наряду с уже действующим пактом о финансовой дисциплине должен быть разработан и пакт о социальном прогрессе, чтобы к бюджетам стран ЕС применялись не только критерии экономии, но и критерии социальной справедливости и борьбы с нищетой.

KPV LV предлагает разработать более благоприятные условия бизнеса для инвесторов, которые инвестируют средства в предприятия ЕС, а Латвийское объединение регионов предлагает создать единый образовательный фонд, который призван уменьшить различия между странами в качестве образования, что является одной из причин неравенства.

Союз "зеленых" и крестьян отмечает, что у неравенства в Латвии и в Европе в целом - "региональное лицо". Чтобы сгладить различия в уровне жизни, необходимо увеличить финансирование политики сплочения, больше денег направляя на развитие бизнеса в регионах.

"Новое Единство" напоминает, что многие инструменты, которые помогают уменьшить неравенство доходов, находятся в компетенции самих государств ЕС, например, налоговые вопросы, в том числе снижение налогового бремени на получателей низких зарплат, а также вопросы, связанные с неравномерным развитием регионов.

Тем не менее Европарламент тоже может внести свой вклад, чтобы уменьшить неравенство в Латвии, например, реализуя политику сплоченности, в частности, фонды ЕС - эффективный инструмент для уменьшения неравенства между странами ЕС.

В свою очередь национальное объединение "Все для Латвии!"-"ТБ"/ДННЛ считает, что эти вопросы в основном должны входить в компетенцию самих стран ЕС.