Мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
У герцога и герцогини Сассекских родился сын, сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Информация о радостном событии появилась и в Instagram-аккаунте королевской пары.
We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
Мальчик появился на свет сегодня в 5:26 утра по британскому времени. Его вес составил 3,3 килограмма.
Для королевы Елизаветы II первенец Меган Маркл и принца Гарри станет восьмым правнуком. Малыш будет носить титул графа Дамбартона.
Новорожденный малыш занимает седьмое место в очереди на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца - принца Гарри.
Как сообщается, принц Гарри присутствовал при родах. Мама ребенка, Меган Маркл, чувствует себя хорошо.
Напомним, американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года. О предстоящем рождении наследника они официально объявили 15 октября 2018 года. Однако его пол оставался тайной до самых родов, так как супруги предпочли не выяснять, кого они ждут.
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