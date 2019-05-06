Пн, 6.05.2019
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Мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Седьмой в очереди на престол!

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Grūtniece Megana apmeklē Londonas Nacionālo teātri

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

У герцога и герцогини Сассекских родился сын, сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Информация о радостном событии появилась и в Instagram-аккаунте королевской пары.

Мальчик появился на свет сегодня в 5:26 утра по британскому времени. Его вес составил 3,3 килограмма.

Для королевы Елизаветы II первенец Меган Маркл и принца Гарри станет восьмым правнуком. Малыш будет носить титул графа Дамбартона.

Новорожденный малыш занимает седьмое место в очереди на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца - принца Гарри. 

Как сообщается, принц Гарри присутствовал при родах. Мама ребенка, Меган Маркл, чувствует себя хорошо.

Напомним, американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года. О предстоящем рождении наследника они официально объявили 15 октября 2018 года. Однако его пол оставался тайной до самых родов, так как супруги предпочли не выяснять, кого они ждут.

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