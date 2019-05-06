Мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Мальчик появился на свет сегодня в 5:26 утра по британскому времени. Его вес составил 3,3 килограмма.

Новорожденный малыш занимает седьмое место в очереди на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца - принца Гарри.

Напомним, американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года. О предстоящем рождении наследника они официально объявили 15 октября 2018 года. Однако его пол оставался тайной до самых родов, так как супруги предпочли не выяснять, кого они ждут.