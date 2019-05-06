"Особенное" счастье: Бондарчук нежно поздравила дочь с 20-летием и показала ее фото

5 мая дочери известного российского режиссера и актера Федора Бондарчука Варваре исполнилось 20 лет. Ее мама Светлана трогательно обратилась с поздравлениями к девочке, которая родилась раньше срока с особенностями в развитии и уже долгое время живет за границей.