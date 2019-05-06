"Особенное" счастье: Бондарчук нежно поздравила дочь с 20-летием и показала ее фото
5 мая дочери известного российского режиссера и актера Федора Бондарчука Варваре исполнилось 20 лет. Ее мама Светлана трогательно обратилась с поздравлениями к девочке, которая родилась раньше срока с особенностями в развитии и уже долгое время живет за границей.
Светлана и Федор Бондарчук редко делятся семейными фотографиями, а потому снимки, накануне появившиеся в Instagram Светланы, очень порадовали поклонников семьи.
В честь 20-летия Вари ее мама опубликовала серию архивных снимков, на которых девочка запечатлена в разные периоды своей жизни.
На одном из кадров Варвару можно увидеть не только со Светланой, но и со своим знаменитым отцом Федором Бондарчуком.
"Моя самая нежная и любимая Девочка, с днем рождения!" - подписала подборку снимков 50-летняя Бондарчук.
Напомним, Варя родилась с особенностями развития: врачи поставили ей неутешительный диагноз - детский церебральный паралич.
Звездные родители сделали все, чтобы их дочь чувствовала себя полноценной, так что она росла счастливым ребенком.
Сейчас 20-летняя девушка живет за границей, где проходит специальный курс реабилитации.