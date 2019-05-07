В Мьянме освобождены журналисты Reuters, которые провели в тюрьме более 500 дней

Оба журналиста находились в тюрьме в столице Мьянмы Янгоне.

Журналистов освободили после того, как их помиловал президент Мьянмы.

В сентябре прошлого года обоих журналистов, являющихся гражданами Мьянмы, приговорили к семи годам тюрьмы за попытку раскрыть государственную тайну, расследуя причастность военных к убийству десяти мусульман на севере Ракхайна.

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/Scanpix

Суд над журналистами вызвал широкое осуждение в мире - его называли нападением на свободу прессы, после него возник ряд вопрос о демократии в Мьянме.

Это дело считается примером попыток Мьянмы заглушить новости об операции спецслужб, которая в 2017 году была направлена против мусульман народности рохинджа.

В результате "операции по очистке" 700 000 человек были вынуждены сбежать в соседний Бангладеш, они рассказывали об изнасилованиях, убийствах и поджогах со стороны сил безопасности.

ФОТО: EPA/AFP/AP?Reuters/Scanpix

Журналисты Reuters утверждали, что обвинения против них были сфабрикованы.