Вт, 7.05.2019
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В Мьянме освобождены журналисты Reuters, которые провели в тюрьме более 500 дней

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В Мьянме освобождены журналисты агентства Reuters Ва Лон и Сое Оо, осужденные за раскрытие гостайны, они провели за решеткой более 500 дней, сообщает  ВВС.

Оба журналиста находились в тюрьме в столице Мьянмы Янгоне.

Журналистов освободили после того, как их помиловал президент Мьянмы.

В сентябре прошлого года обоих журналистов, являющихся гражданами Мьянмы, приговорили к семи годам тюрьмы за попытку раскрыть государственную тайну, расследуя причастность военных к убийству десяти мусульман на севере Ракхайна.

ФОТО: EPA/AFP/AP/Reuters/Scanpix

Суд над журналистами вызвал широкое осуждение в мире - его называли нападением на свободу прессы, после него возник ряд вопрос о демократии в Мьянме.

Это дело считается примером попыток Мьянмы заглушить новости об операции спецслужб, которая в 2017 году была направлена против мусульман народности рохинджа.

В результате "операции по очистке" 700 000 человек были вынуждены сбежать в соседний Бангладеш, они рассказывали об изнасилованиях, убийствах и поджогах со стороны сил безопасности.

ФОТО: EPA/AFP/AP?Reuters/Scanpix

Журналисты Reuters утверждали, что обвинения против них были сфабрикованы.

В апреле агентство Reuters за репортажи журналистов получило Пулитцеровскую премию в категории международных репортажей.

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