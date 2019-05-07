Проблемы с допуском в гостайне остаются, но Кариньш уверен в стабильности правительства

Несмотря на то, что Бюро по защите Сатверсме (БЗС) продлило срок оценки двух министров для выдачи им допуска к работе с государственной тайной, премьер-министр Кришьянис Кариньш не усматривает оснований для сомнений в стабильности правительства.
После встречи с президентом Раймондом Вейонисом премьер заявил, что, с его точки зрения, Кабинет министров сейчас так же стабилен, как был при его создании немногим более 100 дней назад.
"Недавно в Сейме прошло голосование о доверии, на котором коалиция получила один дополнительный голос. Поэтому у меня нет оснований думать, что стабильность правительства как-то изменилась", - сказал Кариньш.
Как сообщалось, БЗС на прошлой неделе завершило проверку и постановило выдать двум министрам специальное разрешение на работу с государственной тайной. Срок проверки еще двух министров продлен, имена министров правительство не называет.