Вт, 7.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • Проблемы с допуском в гостайне остаются, но Кариньш уверен в стабильности правительства

Проблемы с допуском в гостайне остаются, но Кариньш уверен в стабильности правительства

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Несмотря на то, что Бюро по защите Сатверсме (БЗС) продлило срок оценки двух министров для выдачи им допуска к работе с государственной тайной, премьер-министр Кришьянис Кариньш не усматривает оснований для сомнений в стабильности правительства.

После встречи с президентом Раймондом Вейонисом премьер заявил, что, с его точки зрения, Кабинет министров сейчас так же стабилен, как был при его создании немногим более 100 дней назад.

"Недавно в Сейме прошло голосование о доверии, на котором коалиция получила один дополнительный голос. Поэтому у меня нет оснований думать, что стабильность правительства как-то изменилась", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, БЗС на прошлой неделе завершило проверку и постановило выдать двум министрам специальное разрешение на работу с государственной тайной. Срок проверки еще двух министров продлен, имена министров правительство не называет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ