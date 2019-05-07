СМИ: Потап и Настя Каменских готовятся к скорой свадьбе

Недавно украинскому дуэту "Потап и Настя", образованному в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских, исполнилось 13 лет. Сегодня звезды занимаются сольными проектами, но продолжают тесно сотрудничать - 37-летний музыкант пишет песни для 32-летней исполнительницы.

Несмотря на то, что долгие годы Алексей был счастлив в браке и воспитывал сына, коллег по сцене часто подозревали в любовной связи. В 2014 году Потап развелся со своей женой Ириной Горовой,

а в конце февраля признался журналистам, что встречается с Настей, предпочтя не вдаваться в подробности их отношений,

тем самым лишь лаконично подтвердив многолетние догадки поклонников.

И вот украинскому порталу "Страна" стало известно, что уже через пару недель пара сыграет свадьбу.

"Это случится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать ''Горько!'', - сообщил инсайдер корреспонденту портала, отметив, что торжество состоится в Киеве.

Подробности держатся в секрете, но известно, что организацией праздника занимается известное агенство, на счету которого подготовка свадьбы солистки группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой, а также близких друзей Потапенко.