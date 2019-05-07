СМИ: Потап и Настя Каменских готовятся к скорой свадьбе
Слухи о любовных отношениях между Алексеем Потапенко и Настей Каменских ходят уже не первый год. И вот на днях украинские СМИ сообщили, что в скором времени они сыграют свадьбу.
Недавно украинскому дуэту "Потап и Настя", образованному в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских, исполнилось 13 лет. Сегодня звезды занимаются сольными проектами, но продолжают тесно сотрудничать - 37-летний музыкант пишет песни для 32-летней исполнительницы.
Несмотря на то, что долгие годы Алексей был счастлив в браке и воспитывал сына, коллег по сцене часто подозревали в любовной связи. В 2014 году Потап развелся со своей женой Ириной Горовой,
а в конце февраля признался журналистам, что встречается с Настей, предпочтя не вдаваться в подробности их отношений,
тем самым лишь лаконично подтвердив многолетние догадки поклонников.
И вот украинскому порталу "Страна" стало известно, что уже через пару недель пара сыграет свадьбу.
"Это случится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать ''Горько!'', - сообщил инсайдер корреспонденту портала, отметив, что торжество состоится в Киеве.
Подробности держатся в секрете, но известно, что организацией праздника занимается известное агенство, на счету которого подготовка свадьбы солистки группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой, а также близких друзей Потапенко.
Сами звезды пока никак не комментируютэту новость, поскольку предпочитают не афишировать свои отношения. Однако фанаты надеются в скором времени увидеть в соцсетях фото с торжества.