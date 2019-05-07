Порошенко могут привести на допрос силой

Согласно словам руководителя управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка, это можно будет сделать, когда закончатся его президентские полномочия. "Когда закончатся полномочия, мы будем обращаться в суд о применении к нему привода", — заявил Горбатюк.

Руководитель управления спецрасследований ведомства также добавил, что в случае, если Порошенко снова не явится на допрос - его могут оштрафовать.

Ранее сообщалось, что президент Украины не пришел на беседу со следователями. Порошенко оправдал это тем, что в это время утверждал новых членов Верховного суда.

О том, что Порошенко вызван на повторный допрос в Генпрокуратуру, стало известно 6 мая. Согласно словам источника, допрос связан с делом о преступлениях против участников Майдана.

В ноябре 2016 года Порошенко уже вызывали на допрос по тому же делу. Тогда он отказался подписывать протокол. Источник "Украинских новостей" в Генпрокуратуре рассказал, что на этот раз Порошенко вызывают не только для нового допроса, но и для того, чтобы подписать старый протокол.

В 2016 году Порошенко был допрошен в качестве свидетеля.