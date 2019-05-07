Вт, 7.05.2019
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Пуце не видит причин, по которым может не получить допуск к гостайне

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Юрис Пуце

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") не видит причин, по которым мог бы не получить от Бюро по защите Сатвермсе (БЗС) допуск к государственной тайне.

Как сообщила агентству LETA представитель министра Агнесе Варпиня, Пуце до сих пор не встречался с работниками БЗС, не получал никаких вопросов. Он не сомневается в том, что допуск будет получен, и полностью доверяет учреждениям госбезопасности.

Пуце добавил, что в случае, если БЗС откажет ему в допуске, он уйдет в отставку.

Министр благосостояния Рамона Петравича сегодня перед заседанием правительства на вопрос журналистов о том, как она поступит, не получив допуска к гостайне, ответила, что решать это будет премьер-министр. "Нечего бежать посреди паровоза", - добавила Петравича.

Она подтвердила, что БЗС до сих пор не приглашало ее на интервью.

Как сообшалось, допуск к гостайне получили министр экономики Ральф Немиро и министр внутренних дел Сандис Гиргенс (оба - KPV LV).

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