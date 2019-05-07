Пуце не видит причин, по которым может не получить допуск к гостайне

Как сообщила агентству LETA представитель министра Агнесе Варпиня, Пуце до сих пор не встречался с работниками БЗС, не получал никаких вопросов. Он не сомневается в том, что допуск будет получен, и полностью доверяет учреждениям госбезопасности.

Пуце добавил, что в случае, если БЗС откажет ему в допуске, он уйдет в отставку.

Министр благосостояния Рамона Петравича сегодня перед заседанием правительства на вопрос журналистов о том, как она поступит, не получив допуска к гостайне, ответила, что решать это будет премьер-министр. "Нечего бежать посреди паровоза", - добавила Петравича.

Она подтвердила, что БЗС до сих пор не приглашало ее на интервью.