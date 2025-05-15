Струпишс повторно утвержден на посту председателя Верховного суда

За его утверждение в должности проголосовал 81 депутат, против были девять депутатов.

Ранее поддержку Стрипишсу выразили все коалиционные партии.

Струпишс родился 29 марта 1967 года в Виляны. Он является председателем ВС с 16 июня 2020 года.

В 1985 году Струпишс окончил Вилянскую среднюю школу, а в 1990 году - юридический факультет Латвийского университета. Он стажировался в Орхусском университете в Дании, работал лектором в Рижской коммерческой школе, а с 1992 года является лектором на юридическом факультете Латвийского университета.

С 2014 года Струпишс является судьей Верховного суда, с 2018 по 2020 год возглавлял департамент сената по гражданским делам. С 2014 по 2018 год он был членом дисциплинарного суда, а с 2015 по 2018 год - его председателем. С 2018 года он является членом Совета юстиции, а с 2023 года представляет Латвию в правлении Ассоциации европейских советов юстиции.

Как сообщалось, ранее Совет юстиции поддержал выдвижение на пост председателя Верховного суда всех трех кандидатов: действующего председателя Айгара Струпишса, сенатора департамента административных дел Рудите Видуши и сенатора департамента гражданских дел Алдиса Лавиньша.