Струпишс повторно утвержден на посту председателя Верховного суда

Большинством депутатов Сейма сегодня на посту председателя Верховного суда (ВС) повторно был утвержден Айгар Струпишс.
За его утверждение в должности проголосовал 81 депутат, против были девять депутатов.
Ранее поддержку Стрипишсу выразили все коалиционные партии.
Струпишс родился 29 марта 1967 года в Виляны. Он является председателем ВС с 16 июня 2020 года.
В 1985 году Струпишс окончил Вилянскую среднюю школу, а в 1990 году - юридический факультет Латвийского университета. Он стажировался в Орхусском университете в Дании, работал лектором в Рижской коммерческой школе, а с 1992 года является лектором на юридическом факультете Латвийского университета.
С 2014 года Струпишс является судьей Верховного суда, с 2018 по 2020 год возглавлял департамент сената по гражданским делам. С 2014 по 2018 год он был членом дисциплинарного суда, а с 2015 по 2018 год - его председателем. С 2018 года он является членом Совета юстиции, а с 2023 года представляет Латвию в правлении Ассоциации европейских советов юстиции.
Как сообщалось, ранее Совет юстиции поддержал выдвижение на пост председателя Верховного суда всех трех кандидатов: действующего председателя Айгара Струпишса, сенатора департамента административных дел Рудите Видуши и сенатора департамента гражданских дел Алдиса Лавиньша.
Позднее на пленуме ВС было решено повторно выдвинуть на пост председателя ВС Струпишса. За его выдвижение на пост председателя проголосовало более половины, или 17 присутствующих судей.
Основными установками председателя ВС при вступлении в должность пять лет назад были независимость, качество, эффективность судебной системы и повышение доверия к судебной власти. Струпишс считает, что начатые реформы уже приносят результаты, имеют поддержку у судей и в обществе, но их нужно целенаправленно продолжать.
Отвечая на вопрос о наиболее существенных возможных изменениях в работе ВС, Струпишс упомянул внедрение инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности работы суда, формирование единой для судов всех инстанций службы юдикатуры и судебной практики под юдикатурой ВС и научно-аналитического отдела, а также дискуссию о возможных изменениях в оценке профессиональной деятельности сенаторов ВС.
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