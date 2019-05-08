В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей. Два малыша погибли

По данным правоохранителей, машину вынесло на тротуар после столкновения с другим участником движения на перекрестке.

В этот момент на тротуаре у светофора находились 13 детей детсадовского возраста в сопровождении трех нянечек.

Погиб двухлетний мальчик и его одногодка девочка.

За рулем обоих автомобилей, участвующих в ДТП, находились женщины, сейчас они задержаны, сообщила полиция.

Отмечается, что есть раненые, но более подробных комментариев нет.

Как известно, в Японии воспитанников детских садов регулярно водят в местные парки на экскурсии.