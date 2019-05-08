В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей. Два малыша погибли

В японской префектуре Сига в городе Оцу автомобиль влетел в толпу детей, сообщили местные СМИ. В результате инцидента погибли два малыша и несколько детей ранены, сообщает DPA.
По данным правоохранителей, машину вынесло на тротуар после столкновения с другим участником движения на перекрестке.
В этот момент на тротуаре у светофора находились 13 детей детсадовского возраста в сопровождении трех нянечек.
Погиб двухлетний мальчик и его одногодка девочка.
За рулем обоих автомобилей, участвующих в ДТП, находились женщины, сейчас они задержаны, сообщила полиция.
Отмечается, что есть раненые, но более подробных комментариев нет.
Как известно, в Японии воспитанников детских садов регулярно водят в местные парки на экскурсии.
"Мы шокированы и страшно огорчены произошедшим", - рассказали в компании, управляющей детским садом.