Ср, 8.05.2019
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В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей. Два малыша погибли

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ФОТО: AP/Scanpix

В японской префектуре Сига в городе Оцу автомобиль влетел в толпу детей, сообщили местные СМИ. В результате инцидента погибли два малыша и несколько детей ранены, сообщает DPA. 

По данным правоохранителей, машину вынесло на тротуар после столкновения с другим участником движения на перекрестке.

В этот момент на тротуаре у светофора находились 13 детей детсадовского возраста в сопровождении трех нянечек.  

Погиб двухлетний мальчик и его одногодка девочка. 

За рулем обоих автомобилей, участвующих в ДТП, находились женщины, сейчас они задержаны, сообщила полиция. 

Отмечается, что есть раненые, но более подробных комментариев нет. 

Как известно, в Японии воспитанников детских садов регулярно водят в местные парки на экскурсии. 

"Мы шокированы и страшно огорчены произошедшим", - рассказали в компании, управляющей детским садом. 

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