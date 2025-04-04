СМИ: Трамп уволил чиновников национальной безопасности после встречи с инфлюенсером

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких должностных лиц национальной безопасности после встречи в Белом доме с инфлюенсером и адептом теорий заговора Лорой Лумер, которая выразила сомнения в лояльности этих людей, сообщает газета New York Times и другие американские СМИ.
Лумер, известная среди прочего заявлениями о том, что теракты 11 сентября были внутренним заказом, в среду выразила Трампу свои опасения.
Сообщения о чистках звучат в то время, когда еще не утих скандал с "Сигналгейтом", вызванный случайным включением журналиста в чат высших должностных лиц безопасности США.
После встречи Лумер с Трампом шесть человек были уволены с работы в Совете национальной безопасности, включая трех высокопоставленных чиновников в структуре, консультирующей президента по важнейшим внешнеполитическим вопросам, начиная с Украины и заканчивая сектором Газа, отмечает New York Times.
Лумер подтвердила, что такая встреча состоялась, однако на платформе X заявила, что "из уважения к президенту Трампу и приватности Овального кабинета" откажется разглашать какие-либо детали.
Позже она призналась, что представила президенту "исследование оппозиции".
На вопрос об увольнениях Трамп позже сказал журналистам: "Мы всегда будем увольнять людей - людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются, или людей, которые лояльны кому-то другому".
Трамп охарактеризовал Лумер как "великого патриота", но заявил, что она не связана с упомянутыми в СМИ увольнениями.
"Она дает рекомендации, и иногда я выслушиваю эти рекомендации", - сказал президент журналистам на борту самолета Air Force One.
Представитель совета по связям с прессой Брайан Хьюз заявил новостному агентству AFP, что совет "не комментирует кадровые вопросы".
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