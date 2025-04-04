СМИ: Трамп уволил чиновников национальной безопасности после встречи с инфлюенсером

Лумер, известная среди прочего заявлениями о том, что теракты 11 сентября были внутренним заказом, в среду выразила Трампу свои опасения.

Сообщения о чистках звучат в то время, когда еще не утих скандал с "Сигналгейтом", вызванный случайным включением журналиста в чат высших должностных лиц безопасности США.

После встречи Лумер с Трампом шесть человек были уволены с работы в Совете национальной безопасности, включая трех высокопоставленных чиновников в структуре, консультирующей президента по важнейшим внешнеполитическим вопросам, начиная с Украины и заканчивая сектором Газа, отмечает New York Times.

Лумер подтвердила, что такая встреча состоялась, однако на платформе X заявила, что "из уважения к президенту Трампу и приватности Овального кабинета" откажется разглашать какие-либо детали.

Позже она призналась, что представила президенту "исследование оппозиции".

На вопрос об увольнениях Трамп позже сказал журналистам: "Мы всегда будем увольнять людей - людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются, или людей, которые лояльны кому-то другому".

Трамп охарактеризовал Лумер как "великого патриота", но заявил, что она не связана с упомянутыми в СМИ увольнениями.

"Она дает рекомендации, и иногда я выслушиваю эти рекомендации", - сказал президент журналистам на борту самолета Air Force One.

Представитель совета по связям с прессой Брайан Хьюз заявил новостному агентству AFP, что совет "не комментирует кадровые вопросы".