"Президент Трамп ясно выразил, что поддерживает НАТО. Мы останемся в НАТО", - заявил Рубио, для которого это будет первая встреча с министрами иностранных дел НАТО. Во встрече также примет участие новый посол США в НАТО Мэттью Уитакер.

"Соединенные Штаты являются такими же активными членами НАТО, как когда-либо", - заявил Рубио журналистам перед началом совещания. - "И эта истерия и преувеличения, которые я вижу в мировых СМИ и некоторых местных СМИ США о НАТО, безосновательны", - добавил он.

Рубио заявил, что США хотят более сильного и видимого НАТО, и это возможно только за счет наращивания возможностей союзников.

Уитакер выразил уверенность, что под руководством Трампа НАТО станет сильнее и эффективнее, чем когда-либо прежде, добавив, что, по его мнению, сильное НАТО может продолжать служить основой мира и процветания. При этом он подчеркнул, что "жизнеспособность НАТО зависит от того, вносит ли каждый союзник свой справедливый вклад".