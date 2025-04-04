Госсекретарь США Марко Рубио в четверг перед встречей с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвал союзников обязаться выделять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) и осудил истерию в вопросе о приверженности президента США Дональда Трампа альянсу.
"Президент Трамп ясно выразил, что поддерживает НАТО. Мы останемся в НАТО", - заявил Рубио, для которого это будет первая встреча с министрами иностранных дел НАТО. Во встрече также примет участие новый посол США в НАТО Мэттью Уитакер.
"Соединенные Штаты являются такими же активными членами НАТО, как когда-либо", - заявил Рубио журналистам перед началом совещания. - "И эта истерия и преувеличения, которые я вижу в мировых СМИ и некоторых местных СМИ США о НАТО, безосновательны", - добавил он.
Рубио заявил, что США хотят более сильного и видимого НАТО, и это возможно только за счет наращивания возможностей союзников.
Уитакер выразил уверенность, что под руководством Трампа НАТО станет сильнее и эффективнее, чем когда-либо прежде, добавив, что, по его мнению, сильное НАТО может продолжать служить основой мира и процветания. При этом он подчеркнул, что "жизнеспособность НАТО зависит от того, вносит ли каждый союзник свой справедливый вклад".
На вопрос о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, о чем беспокоятся европейские страны, генсек НАТО Марк Рютте ответил, что таких планов нет.
Администрация Трампа не проинформировала своих союзников по НАТО ни о каких своих планах, однако ряд европейских стран убеждены, что войска и экипировка США будут выведены, и они хотят узнать из Рютте, сколько и когда, чтобы можно было вовремя устранить любые недочеты в безопасности.
В Европе размещено около 100 000 военнослужащих США, а также 6-й флот ВМС и ядерные боеголовки. Боевые силы США обеспечивают способность НАТО сдерживать Россию от нападения.
"США ожидают, что европейские союзники возьмут на себя большую ответственность за свою безопасность", - отметил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, а это означает, что "страны европейского НАТО должны быстро укрепить европейский столп НАТО и увеличить расходы на оборону".
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