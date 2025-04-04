НАТО: Потери России в Украине превысили 900 тысяч человек

Чиновник НАТО: Мирная сделка не должна позволить РФ просто выиграть время

Предложения России за столом переговоров и подход к ним также не изменились, говорят в НАТО. Действия Москвы демонстрируют уверенность в том, что время на ее стороне, отметил высокопоставленный чиновник. "Мы сомневаемся, что Путин идет на переговоры с добрыми намерениями, - указал он. - Я не уверен, что Путин готов вести переговоры в духе доброй воли".

В качестве одной из целей России на переговорах представитель альянса назвал прогресс в восстановлении отношений с Западом и международным сообществом. Параллельно Москва пытается деморализовать население Украины, однако украинцы, как военные, так и гражданские, демонстрируют исключительную выносливость и волю к борьбе. "Они хотят мира, но не любой ценой", - сказал чиновник.

Позиция НАТО заключается в том, чтобы добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине. "Какая бы мирная сделка ни была заключена, она не должна позволить России просто выиграть время", - подытожил он.

3 апреля в рамках встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в его штаб-квартире также проходит заседание Совета НАТО - Украина с участием главы украинского МИДа Андрея Сибиги.