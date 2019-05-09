С 2023 года ID-карты станут обязательными для всех латвийцев

Поправки к закону об удостоверяющих личность документах разработаны в связи с вступлением в силу регламента ЕС, призванного повысить надежность электронных операций на внутреннем рынке.

Согласно регламенту, все страны ЕС с 1 сентября 2018 года должны обеспечить возможность трансграничного получения электронных услуг с использованием выданного в каждой стране квалифицированного и включенного в идентификационную схему идентификационного средства.

Для того, чтобы жители могли полноценно реализовать свои права и обязанности, используя предлагаемые в стране электронные услуги независимо от места нахождения, а также осуществлять оборот электронных документов, необходимо установить, что ID-карты являются приоритетным удостоверяющим личность документом.

Карта будет обязательной для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт - документом, выдаваемым по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

Сейчас в Латвии доступность электронных услуг обеспечивается через интернет-порталы учреждений и с использованием портала www.latvija.lv, где идентификация лиц происходит с использованием различных методов, имеющих различные правовую основу, уровень безопасности и применения.