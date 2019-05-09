Омбудсмен: порог бедности в Латвии отстает от реальности на девять лет

Янсонс направил правительству второе из нескольких запланированных писем о влияющих на систему социальной поддержки величинах, которые непосредственно влияют на возможность выживания человека. На сей раз письмо посвящено установленному государством порогу доходов нуждающегося лица, который, как считает омбудсмен, не отвечает 1-й и 109-й статьям Конституции Латвии.

Этот порог в рамках экономии бюджета девять лет назад был заморожен и до сих пор составляет 128,06 евро в месяц на человека.

Раньше порог бедности был тесно увязан с размером установленной в стране минимальной зарплаты и вместе с ним повышался, а во время экономического кризиса он был заморожен в размере 128,06 евро, отмечает Янсонс.

Омбудсмен призывает правительство до 8 июля 2019 года устранить выявленные недочеты и установить отвечающий Конституции порог бедности.

Отвечающий статусу нуждающегося лица уровень доходов почти втрое меньше порога риска бедности (367 евро) для домохозяйства одного человека, и эта разница имеет тенденцию к росту, поясняет Янсонс.