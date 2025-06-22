Мировые лидеры после ударов США по ядерным объектам Ирана призывают возобновить переговоры

"Усиление интенсивности и распространение крупных военных операций на Ближнем Востоке создает риск того, что регион и мир войдут в войну с необратимыми последствиями", - отметила она.

Посредник по ядерным переговорам Ирана и США Оман решительно осудил нанесенные США удары по ядерным объектам Ирана.

Оман "выражает глубокую озабоченность, осуждение и презрение к эскалации, возникшей после прямых воздушных ударов Соединенных Штатов по Ирану", сообщало государственное агентство новостей.

Катар, где расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, выразил обеспокоенность серьезными последствиями после авиаударов США по иранским ядерным объектам.

Как предупредило катарское ведомство, "нынешняя опасная эскалация в регионе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровне". Ведомство "призывает все стороны действовать мудро, сдержанно и избегать дальнейшего обострения".

Бахрейн, где расположена большая база военно-морских сил США, в воскресенье, которая в этой стране является началом новой рабочей недели, определил, что большинство сотрудников правительственного сектора должны работать от дома до дальнейшей информации в связи с "региональными условиями и текущим развитием событий".

Ранее, 13 июня, сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжаются взаимные атаки.

В воскресенье США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.