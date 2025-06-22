Мировые лидеры после ударов США по ядерным объектам Ирана призывают возобновить переговоры

После ударов США по ядерным объектам Ирана многие мировые лидеры призвали возобновить переговоры и работать над предотвращением возникновения более широкого вооруженного конфликта.
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в воскресенье призвала снять напряженность и возобновить переговоры.
"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшее обострение ситуации»" - написала она на платформе Х, добавив, что нельзя допустить, чтобы Иран развивал ядерное оружие. Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран "вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение для прекращения кризиса".
"Ирану никогда нельзя позволять развивать ядерное оружие, и США действовали, чтобы минимизировать такую угрозу", - написал он в Х, подчеркнув, что "приоритетом является стабильность в регионе".
То, что военного решения ситуации нет и единственным решением является дипломатия, подчеркнул и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Возрастает риск того, что этот конфликт может резко выйти из-под контроля, и это чревато катастрофическими последствиями для мирного населения, региона и мира", - предупредил он, выразив "большую обеспокоенность" применением США силы.
Президент Международного комитета Красного Креста Миряна Шполярич предупредила, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к военным действиям с необратимыми последствиями.
"Усиление интенсивности и распространение крупных военных операций на Ближнем Востоке создает риск того, что регион и мир войдут в войну с необратимыми последствиями", - отметила она.
Посредник по ядерным переговорам Ирана и США Оман решительно осудил нанесенные США удары по ядерным объектам Ирана.
Оман "выражает глубокую озабоченность, осуждение и презрение к эскалации, возникшей после прямых воздушных ударов Соединенных Штатов по Ирану", сообщало государственное агентство новостей.
Катар, где расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, выразил обеспокоенность серьезными последствиями после авиаударов США по иранским ядерным объектам.
Как предупредило катарское ведомство, "нынешняя опасная эскалация в регионе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровне". Ведомство "призывает все стороны действовать мудро, сдержанно и избегать дальнейшего обострения".
Бахрейн, где расположена большая база военно-морских сил США, в воскресенье, которая в этой стране является началом новой рабочей недели, определил, что большинство сотрудников правительственного сектора должны работать от дома до дальнейшей информации в связи с "региональными условиями и текущим развитием событий".
Ранее, 13 июня, сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжаются взаимные атаки.
В воскресенье США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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