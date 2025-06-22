Во Франции совершено вооруженное нападение на свадьбе; убита невеста

Нападение в поселке Гульт произошло около 4:30 (5:30 по латвийскому времени).

Согласно первоначальной информации, невеста и жених вышли с вечеринки, когда на них напали нападавшие в масках, открывшие огонь, сообщил анонимный источник.

В результате нападения была убита невеста, а один из нападавших погиб из-за того, что его переехал автомобиль молодоженов, когда они попытались скрыться.

Источник сообщил, что начата широкомасштабная операция, в которой задействованы около 100 полицейских для поиска нападавших.

Расследуются все возможные мотивы нападения, также возможно сведение взаимных счетов.