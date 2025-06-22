Во Франции совершено вооруженное нападение на свадьбе; убита невеста

На юго-востоке Франции ранним утром в воскресенье вооруженные мужчины открыли огонь на свадебной вечеринке и убили невесту, а также ранили еще трех человек, сообщил приближенный к следствию источник, пожелавший остаться анонимным, отметив, что скончался и один из нападавших.
Нападение в поселке Гульт произошло около 4:30 (5:30 по латвийскому времени).
Согласно первоначальной информации, невеста и жених вышли с вечеринки, когда на них напали нападавшие в масках, открывшие огонь, сообщил анонимный источник.
В результате нападения была убита невеста, а один из нападавших погиб из-за того, что его переехал автомобиль молодоженов, когда они попытались скрыться.
Источник сообщил, что начата широкомасштабная операция, в которой задействованы около 100 полицейских для поиска нападавших.
Расследуются все возможные мотивы нападения, также возможно сведение взаимных счетов.
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