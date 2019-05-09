В парке Победы были задержаны четыре человека

Как сообщается, два человека задержаны за распитие алкоголя в общественном месте, один — за наркотическое опьянение, четвертый — за недекларацию места жительства.

В целом мероприятия в парке Победы проходят спокойно и мирно, отмечают сотрудники полиции. Полицейские, в случае необходимости, регулируют движение в окрестностях памятника Освободителям и парка Победы.

Сегодня у памятника освободителям Риги в парке Победы проходят торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, которые организует общество "9мая.лв".

Фотогалерея: В Риге прошел "Бессмертный полк"

После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.

В 19:00 собравшиеся на площади почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.