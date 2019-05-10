Новая система здравоохранения: предусмотрен обязательный взнос для незастрахованных лиц

Хотя в настоящее время принято решение ввести необходимые изменения в системе государственного медицинского страхования вместе с пересмотром налоговой реформы в 2021 году, концептуально предложения уже разработаны.

Как сообщила Винькеле, они предусматривают, что все работающие будут вносить взносы на здравоохранение в размере 1% от взносов социального страхования, которые платятся с минимальной зарплаты.

С ростом минимальной зарплаты соответственно будут расти и эти платежи.

Перечень застрахованных государством лиц, в который входят пенсионеры и люди с первой и второй группой инвалидности, планируется дополнить людьми с третьей группой инвалидности, а также лицами, которые ухаживают за людьми с первой и второй группой инвалидности.

Винькеле отметила, что в систему страхования не войдет небольшая группа людей. Например, это может быть супруг, которого содержит другой супруг, или люди, которые живут на доходы с капитала.

Этим людям в начале года нужно будет заплатить взнос медицинского страхования в размере 51 евро.

Неуплаченные страховые взносы будут накапливаться как долг, но это не будет препятствием для получения услуг здравоохранения в случае необходимости.

Взысканием неуплаченных взносов будут заниматься Служба государственных доходов или Национальная служба здравоохранения.

Винькеле сообщила, что на следующей неделе в Кабинет министров планируется подать поправки к закону о финансировании здравоохранения, чтобы отсрочить введение ранее предусмотренных двух корзин медицинских услуг до января 2021 года, когда может быть введена предложенная министром система страхования.