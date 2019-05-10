Новая система здравоохранения: предусмотрен обязательный взнос для незастрахованных лиц

В новой системе медицинского страхования для незастрахованных лиц будет предусмотрен небольшой, но обязательный взнос, что фактически будет означать введение в Латвии единой корзины медицинских услуг, рассказала агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Хотя в настоящее время принято решение ввести необходимые изменения в системе государственного медицинского страхования вместе с пересмотром налоговой реформы в 2021 году, концептуально предложения уже разработаны.
Как сообщила Винькеле, они предусматривают, что все работающие будут вносить взносы на здравоохранение в размере 1% от взносов социального страхования, которые платятся с минимальной зарплаты.
С ростом минимальной зарплаты соответственно будут расти и эти платежи.
Перечень застрахованных государством лиц, в который входят пенсионеры и люди с первой и второй группой инвалидности, планируется дополнить людьми с третьей группой инвалидности, а также лицами, которые ухаживают за людьми с первой и второй группой инвалидности.
Винькеле отметила, что в систему страхования не войдет небольшая группа людей. Например, это может быть супруг, которого содержит другой супруг, или люди, которые живут на доходы с капитала.
Этим людям в начале года нужно будет заплатить взнос медицинского страхования в размере 51 евро.
Неуплаченные страховые взносы будут накапливаться как долг, но это не будет препятствием для получения услуг здравоохранения в случае необходимости.
Взысканием неуплаченных взносов будут заниматься Служба государственных доходов или Национальная служба здравоохранения.
Винькеле сообщила, что на следующей неделе в Кабинет министров планируется подать поправки к закону о финансировании здравоохранения, чтобы отсрочить введение ранее предусмотренных двух корзин медицинских услуг до января 2021 года, когда может быть введена предложенная министром система страхования.
По словам министра, она хотела бы, чтобы правительство приняло решение о новой системе страховании быстрее, но уважает желание премьер-министра Кришьяниса Кариньша провести ревизию альтернативных налоговых режимов.