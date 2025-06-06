Новый президент Польши предупредил о жесткой позиции по отношению к Туску

В своем первом телевизионном интервью после воскресных выборов Навроцкий назвал Туска "худшим премьер-министром Польши с 1989 года" и пообещал жестко и решительно реагировать на любые провокации.

Левоцентристская коалиция Туска, находящаяся у власти с конца 2023 года, столкнулась с новым давлением после того, как консерватор Навроцкий с небольшим перевесом победил на президентских выборах либерального кандидата - мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Победа Навроцкого, скорее всего, осложнит реализацию правительственной программы Туска, поскольку президент обладает правом вето на законы, принимаемые парламентом.

Туск планирует провести голосование о доверии в парламенте 11 июня, чтобы подтвердить поддержку своей коалиции.

В ходе предвыборной кампании Навроцкий, которого поддерживает лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, уже заявлял, что его цель - свержение правительства Туска.

Однако Навроцкий также пообещал сотрудничать с правительством по вопросам, важным для благосостояния Польши.

Эксперты допускают, что победа Навроцкого может привести к досрочным парламентским выборам.