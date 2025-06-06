США ввели санкции против судей Международного уголовного суда

Судьям из Бенина, Перу, Словении и Уганды запрещен въезд на территорию США, а все принадлежащие им активы в стране будут заморожены.

"Соединенные Штаты предпримут любые меры, которые посчитают необходимыми, чтобы защитить суверенитет США, Израиля и других наших союзников от незаконных действий МУС", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Судьи МУС Бети Холер из Словении и Рейн Алапини-Гансу из Бенина участвовали в процессе, в результате которого в ноябре МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями Израиля в ходе конфликта с палестинской группировкой "Хамас".

В свою очередь судьи Луса дель Кармен Ибаньеса Каранса из Перу и Соломи Балунги Боса из Уганды были вовлечены в процесс, разрешивший проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими военнослужащими в Афганистане.

МУС рассматривает дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его деятельность регулируется Римским статутом, вступившим в силу в 2002 году. США не подписали Римский статут и не признают юрисдикцию МУС.