Центр госязыка начнет проверку высказываний Алексея Росликова

Центр государственного языка (VVC) начнет административное производство в отношении депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") из-за его высказываний с трибуны парламента, сообщила директор центра Инесе Мухка.
VVC категорически осуждает заявления Росликова, подчеркивая, что депутат открыто проявил неуважение к латышскому языку как единственному государственному, допустив пренебрежительные высказывания о его роли в латвийском обществе. Подобные действия, по мнению центра, подрывают сплоченность общества и угрожают соблюдению основных ценностей государства, что абсолютно недопустимо, особенно в нынешней геополитической ситуации.
Мухка подчеркнула, что действия депутата политически и морально неприемлемы и могут быть расценены как сознательная атака на латышский язык, закрепленный в Конституции в качестве основы государственности. По ее словам, латышский язык - это не просто юридическое понятие, а основа идентичности и суверенитета государства. Такие высказывания способствуют расколу и созданию нестабильности в обществе, поэтому этот случай должен быть расследован и наказан "с максимальной строгостью, допускаемой законом".
VVC обещает тщательно изучить данный случай и принять все необходимые меры для защиты конституционных ценностей государства.
❗️Rosļikova izteikumi, kas apšauba latviešu kā vienīgo valsts valodu, ir kategoriski nepieņemami, apdraud Latvijas valstiskumu un šķeļ sabiedrību.— Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) June 6, 2025
👉 Jāseko sodam. @_vvc uzsāks administratīvo pārkāpumu procesu un sadarbosies ar @Valsts_policija kriminālprocesa gadījumā.
Ранее сообщалось, что парламентское большинство в четверг удалило Росликова из зала заседаний Сейма.
Выступая с трибуны, он эмоционально заявил, что русскоязычные жители Латвии также стояли на баррикадах вместе с латышами. Росликов риторически вопрошал, что дальше придумают для русскоязычных - "отдельные резервации или, может, закон, запрещающий русскоязычным родителям называть детей определенными именами, поскольку они звучат по-русски".
Он также заявил, что государство посредством различных законов и решений "бомбардировало наши семьи", подразумевая семьи русскоязычных.
Депутат подчеркнул, что значительная часть жителей Латвии - русские, которые ежедневно говорят дома на русском языке и вносят вклад в развитие страны и без которых государство развиваться не сможет.
В конце речи Росликов на русском языке выкрикнул: "Нас больше! Русский язык - наш язык!", - сопроводив это неприличным жестом. После этого было принято решение удалить его с данного заседания и вывести из зала.
В связи с произошедшим руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц обратился в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям. В свою очередь, депутаты оппозиционного "Объединенного списка" подали заявление в Государственную полицию.