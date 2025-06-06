Центр госязыка начнет проверку высказываний Алексея Росликова

Ранее сообщалось, что парламентское большинство в четверг удалило Росликова из зала заседаний Сейма.

Выступая с трибуны, он эмоционально заявил, что русскоязычные жители Латвии также стояли на баррикадах вместе с латышами. Росликов риторически вопрошал, что дальше придумают для русскоязычных - "отдельные резервации или, может, закон, запрещающий русскоязычным родителям называть детей определенными именами, поскольку они звучат по-русски".

Он также заявил, что государство посредством различных законов и решений "бомбардировало наши семьи", подразумевая семьи русскоязычных.

Депутат подчеркнул, что значительная часть жителей Латвии - русские, которые ежедневно говорят дома на русском языке и вносят вклад в развитие страны и без которых государство развиваться не сможет.

В конце речи Росликов на русском языке выкрикнул: "Нас больше! Русский язык - наш язык!", - сопроводив это неприличным жестом. После этого было принято решение удалить его с данного заседания и вывести из зала.