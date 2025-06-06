Мобильные операторы сомневаются в пользе обязательной регистрации пользователей SIM-карт

Представители операторов мобильной связи указывают на ряд проблем, связанных с инициативой Министерства внутренних дел (IeM) начать обязательную регистрацию пользователей мобильных карт предоплаты.
Руководитель отдела по связям с общественностью SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) Валдис Ялинскис сообщил агентству LETA, что компания позитивно оценивает любые шаги по усилению общественной безопасности и сама активно борется с мошенничеством. Однако, по его мнению, при рассмотрении предложений МВД необходимо учесть не только сроки внедрения, но и последствия для честных людей и общества в целом.
Ялинскис отметил, что предложения МВД были подготовлены без консультаций с общественностью и отраслью электронных коммуникаций, что вызывает опасения относительно реальности их практической реализации и влияния на общество.
"К примеру, авторы инициативы сфокусировались на ограничениях физической регистрации карт, не учитывая, что сейчас активно растет доля виртуальных карт e-SIM, продающихся в интернете", - подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, в аннотации к законопроекту не учтено, как это нововведение повлияет на число каналов распространения SIM-карт, использование услуг туристами и социально уязвимыми группами, а также на самих операторов и розничную торговлю.
Требование должно вступить в силу с 1 июля 2026 года, однако, по мнению Ялинскиса, необходим адекватный переходный период в несколько лет с момента утверждения новых правил.
Он подчеркнул, что это важно не только операторам, но и точкам продаж, которым предстоят инвестиции в системы регистрации, хранения и обмена персональными данными в строгом соответствии с регламентом защиты личной информации.
В LMT видят риск, что мелкие и средние торговые точки откажутся от продажи предоплаченных карт из-за возросших административных расходов. Это может снизить доступность услуги для жителей, особенно в сельских регионах.
Кроме того, пока не решен вопрос регистрации уже существующих пользователей, число которых в Латвии исчисляется сотнями тысяч.
"Мы надеемся, что эти изменения сделают Латвию безопаснее, однако стоит помнить, что мошенники легко могут перейти на альтернативные каналы, такие как iMessage, WhatsApp, Viber и Telegram", - отметил представитель LMT.
Также он указал, что предлагаемые правила затронут только латвийских операторов, в то время как через интернет можно легко купить виртуальные SIM-карты иностранных операторов, которые никак не контролируются в Латвии.
Представитель компании SIA Tele2 Оскар Фирманис отметил агентству LETA, что предоплаченные карты особенно важны для малообеспеченных людей, пожилых и жителей регионов, позволяя им контролировать расходы на связь. Введение бюрократической процедуры регистрации усложнит покупку SIM-карт, которая сейчас доступна во многих магазинах и на заправках, особенно в сельской местности.
Tele2 считает, что если и вводить регистрацию, то делать это нужно на уровне всего Евросоюза, поскольку иначе мошенники легко приобретут карты в соседних странах без регистрации, таких как Эстония или Финляндия.
Фирманис подчеркнул, что регистрация не является абсолютной защитой от мошенничества, так как преступники легко могут переместиться в интернет и использовать другие, менее отслеживаемые каналы.
"Например, популярный сейчас "спуфинг" - подмена номера при звонках из-за границы, а также использование мобильных приложений и социальных сетей с Wi-Fi", - пояснил он.
В Литве, по его словам, уже распространена продажа заранее активированных карт через интернет, что показывает уязвимость регистрации.
Компания Tele2 уже запретила активацию своих предоплаченных карт за пределами Латвии и вложила средства в системы безопасности для блокировки подозрительных звонков и SMS.
Руководитель корпоративных коммуникаций SIA Bite Latvija Кристине Менника сообщила агентству LETA, что компания поддерживает инициативы по борьбе с мошенничеством и уже в мае прошлого года начала блокировать подозрительные звонки.
По ее словам, в Bite Latvija сейчас доступно три вида предоплаченных тарифов, два из которых уже требуют обязательной регистрации. Незарегистрированными остаются примерно 5000 абонентов, в основном туристы из третьих стран.
Таким образом, обязательная регистрация пользователей предоплаты существенно не повлияет на число клиентов и работу компании.
Как сообщалось ранее, МВД подготовило и направило на согласование в другие министерства поправки к Закону об электронных коммуникациях, предусматривающие обязательную регистрацию пользователей мобильных карт предоплаты с целью снизить уровень преступности и облегчить раскрытие преступлений.
Проект закона обязывает операторов сохранять данные пользователей предоплаты, а пользователей - предоставлять идентификационную информацию. Также предусмотрена административная ответственность за невыполнение обязательной регистрации.
LMT в прошлом году имел оборот 308,608 млн евро (снижение на 0,5%) и прибыль 34,038 млн евро (рост на 6,1%). Владельцами LMT являются шведская Telia Company (49%), Tet (23%), LVRTC (23%) и SIA Possessor (5%).
Tele2 в 2024 году заработал 179,991 млн евро (рост на 1,5%), а прибыль выросла на 13,5%, до 52,923 млн евро. Компания принадлежит шведской Tele2 Sverige.
Bite Latvija в 2023 году увеличила оборот до 163,668 млн евро (рост на 9,2%) и прибыль до 33,376 млн евро (рост на 50%). Владельцем компании является литовская Bite Lietuva, принадлежащая международной группе Providence Equity Partners.
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