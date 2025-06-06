Мобильные операторы сомневаются в пользе обязательной регистрации пользователей SIM-карт

Он подчеркнул, что это важно не только операторам, но и точкам продаж, которым предстоят инвестиции в системы регистрации, хранения и обмена персональными данными в строгом соответствии с регламентом защиты личной информации.

В LMT видят риск, что мелкие и средние торговые точки откажутся от продажи предоплаченных карт из-за возросших административных расходов. Это может снизить доступность услуги для жителей, особенно в сельских регионах.

Кроме того, пока не решен вопрос регистрации уже существующих пользователей, число которых в Латвии исчисляется сотнями тысяч.

"Мы надеемся, что эти изменения сделают Латвию безопаснее, однако стоит помнить, что мошенники легко могут перейти на альтернативные каналы, такие как iMessage, WhatsApp, Viber и Telegram", - отметил представитель LMT.

Также он указал, что предлагаемые правила затронут только латвийских операторов, в то время как через интернет можно легко купить виртуальные SIM-карты иностранных операторов, которые никак не контролируются в Латвии.

Представитель компании SIA Tele2 Оскар Фирманис отметил агентству LETA, что предоплаченные карты особенно важны для малообеспеченных людей, пожилых и жителей регионов, позволяя им контролировать расходы на связь. Введение бюрократической процедуры регистрации усложнит покупку SIM-карт, которая сейчас доступна во многих магазинах и на заправках, особенно в сельской местности.