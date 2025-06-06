Стуканс: оскорбительных фраз прокурору Йиргене не говорил

Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс, претендующий на второй срок на своем посту, отрицает, что говорил прокурору Виорике Йиргене оскорбительные фразы, приведенные ею в заявлении, или требовал от кого-либо предъявлять обвинения по делу о перелетах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
В интервью передаче TV3 900 sekundes Стуканс заявил, что никогда не говорил Йиргене таких фраз, как "только идиот может этого не понять" или"как ты вообще школу закончила". "Категорически отрицаю! Это неправда, это ложь! Я таких фраз не говорил, это просто выдумка", - сказал генпрокурор.
Также он опроверг утверждения о том, что настаивал на предъявлении обвинений по так называемому делу о перелетах Кариньша, поскольку на тот момент дело находилось на стадии расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и до предъявления обвинений было ещё далеко.
По словам Стуканса, во время обсуждения расследования этого дела он спросил у сотрудников KNAB, хватает ли им ресурсов для эффективного продвижения расследования, либо следует привлечь дополнительных следователей или прокуроров. В ответ ему сказали, что помощь не требуется и что KNAB справится самостоятельно.
Однако впоследствии дело не продвигалось, и его передали другому прокурору, ставшему руководителем процесса. Что именно происходит с этим делом сейчас, Стукансу сложно сказать - после поднятой шумихи он старается меньше интересоваться его ходом.
В интервью TV3 Стуканс отметил, что у него вообще никогда не возникало конфликтов с прокурором Йиргеной. Ни на одном совещании она не проявляла недовольства его действиями или высказываниями, а совещания обычно проходили при других прокурорах.
Генпрокурор признался, что знаком с Йиргеной давно - они вместе учились в Латвийской полицейской академии, затем их карьеры развивались параллельно. До 2024 года он оценивал ее работу как исключительно качественную и профессиональную: "Высококвалифицированный, честный, очень хороший прокурор".
На вопрос, что изменилось примерно полтора года назад, Стуканс ответил, что ему неизвестно о личной жизни Йиргены, но сама она стала жаловаться коллегам на усталость, часто повторяя, что собирается уйти с работы. Генпрокурор выразил сожаление, что госслужащий оказался в такой ситуации, приведшей к проблемам со здоровьем, длительному больничному и нежеланию возвращаться на работу.
Стуканс признал, что сделал выводы из сложившейся ситуации, и ему, очевидно, придётся что-то менять в своей манере поведения, чтобы больше не ставить под сомнение собственную репутацию. Что именно необходимо изменить, он не уточнил, лишь добавил, что никогда не отступит от принципов честности и справедливости: "Один закон - одна правда для всех".
Ранее журнал Ir сообщил, что прокурор Йиргена подняла тревогу в связи с поведением генпрокурора Стуканса, обвинив его в оскорбительных высказываниях. Сейчас Йиргена находится на больничном и заявила, что после выздоровления не вернется к работе в прокуратуре.
"Может быть, мне не поверили. Также вопрос в том, что говорили другие", - прокомментировала Йиргена результаты проверки, инициированной председателем Верховного суда Айгаром Струпишем после ее жалобы на действия Стуканса.
Как сообщалось ранее, в прокуратуре прошло несколько совещаний по вопросу предъявления обвинений по делу о перелетах бывшего премьер-министра Кариньша и членов его команды.
По информации журнала Ir, Йиргена подняла тревогу из-за того, что Стуканс требовал предъявить обвинение человеку, для привлечения которого к уголовной ответственности она не видела юридических оснований.
"Он сказал мне так: ты напишешь обвинение, принесешь мне показать, и если будет не так, как надо, я заберу у тебя это дело под предлогом, что ты не справляешься со своими обязанностями. Это был момент, который окончательно меня выбил", - вспоминает Йиргена о последнем совещании 7 января.
Прокурор подчеркнула, что судьи больше говорили о личных оскорблениях, а не о главном вопросе ее жалобы - о независимости прокурора.
Йиргена утверждает, что осенью у нее уже было сформировано мнение о том, кого следует привлекать к ответственности. Однако на совещании 20 сентября Стуканс настоял на привлечении еще одного человека, с чем она была не согласна. После того, как она отказалась выполнять требование генпрокурора, дело передали другому прокурору, который также не нашел оснований для обвинения.
После последнего совещания 7 января Йиргена ушла на больничный с диагнозом "выгорание". По ее словам, многие ушли из прокуратуры именно из-за стиля общения и отношения Стуканса.
После рассмотрения результатов проверки, инициированной председателем Верховного суда Айгаром Струпишем, пленум Верховного суда не нашел оснований для отстранения Стуканса от должности. Было признано, что имели место лишь профессиональные дискуссии и незначительные нарушения рабочей этики, недостаточные для увольнения.
С завершением этой проверки возобновился конкурс на должность генерального прокурора, приостановленный ранее. Стуканс является одним из трех кандидатов на эту должность.
Ранее сообщалось, что 5 марта Стуканс подтвердил СМИ, что прокуратура забрала у KNAB уголовное дело о возможном нецелевом расходовании средств в связи с чартерными рейсами бывшего премьера Кариньша.
Сейм единогласно утвердил бывшего председателя коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Юриса Стуканса в должности генпрокурора 18 июня 2020 года.
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