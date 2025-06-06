Стуканс: оскорбительных фраз прокурору Йиргене не говорил

"Может быть, мне не поверили. Также вопрос в том, что говорили другие", - прокомментировала Йиргена результаты проверки, инициированной председателем Верховного суда Айгаром Струпишем после ее жалобы на действия Стуканса.

Как сообщалось ранее, в прокуратуре прошло несколько совещаний по вопросу предъявления обвинений по делу о перелетах бывшего премьер-министра Кариньша и членов его команды.

По информации журнала Ir, Йиргена подняла тревогу из-за того, что Стуканс требовал предъявить обвинение человеку, для привлечения которого к уголовной ответственности она не видела юридических оснований.

"Он сказал мне так: ты напишешь обвинение, принесешь мне показать, и если будет не так, как надо, я заберу у тебя это дело под предлогом, что ты не справляешься со своими обязанностями. Это был момент, который окончательно меня выбил", - вспоминает Йиргена о последнем совещании 7 января.

Прокурор подчеркнула, что судьи больше говорили о личных оскорблениях, а не о главном вопросе ее жалобы - о независимости прокурора.

Йиргена утверждает, что осенью у нее уже было сформировано мнение о том, кого следует привлекать к ответственности. Однако на совещании 20 сентября Стуканс настоял на привлечении еще одного человека, с чем она была не согласна. После того, как она отказалась выполнять требование генпрокурора, дело передали другому прокурору, который также не нашел оснований для обвинения.